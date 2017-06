MADRID. ELEVADA AL PLENO MUNICIPAL LA CONVERSIÓN DE GAZTAMBIDE EN ZPAE

Etiquetas

La Comisión de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles la creación de una Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) en el barrio de Gaztambide, con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE y la abstención de PP y CiudadanosLos socialistas presentaron una serie de enmiendas transaccionales, todas las cuales fueron aprobadas por Ahora Madrid, consistentes en crear una comisión de seguimiento específico con vecinos y hosteleros y otros mecanismso de evaluación, poniendo para ello los recusos suficientes.Con estas enmiendas aceptadas justificó el portavoz socialista en la comisión, José María Dávila, el voto a favor de una ZPAE, cuando en el gobierno municipal de Ana Botella el PSOE votó en contra. Este cambio de posición fue muy criticado por el portavoz de Ciudadanos, Sergio Brabezo.Brabezo inició el debate criticando que, según los hosteleros, se perderán 500 puestos de trabajo, y prefirió que se llegue a un acuerdo entre aquéllos y los hosteleros que imponer la ZPAE. Además, dijo que los mayores prolemas de ruido son, no en los locales, sino por la gente que bebe y hace fiestas en la calle o los patios de las casas.Dávila justificó que crear una ZPAE, con los límites de hora que impone a los locales de ocio, “no es un capricho, es una normativa legal cuando se incumple el límite de ruido”, y reconoció que “no es el mejor instrumento”, pero apuntó que es necesario, porque “el ruido es un prolema de salud”.Desde el PP, Fernando Martínez Vidal también tuvo que hacer equilibrios para defender las ZPAE que empezó a establecer el Gobierno de Ana Botella y a la vez criticar al actual que no se haya reunido con los hosteleros y hasta los haya criminalizado; para decir que lo primero son los vecinos pero también preguntar “quién no tiene problemas de ruido” en su calle y sugerir que quien no los quiere se vaya a vivir “a Cercedilla”. La directora general de Sostenibilidad, Paz Valiente, defendió la eficacia de estas medidas y minimizó la pérdida de empleos, pues sólo afectarán a 11 nuevos establecimientos de ocio. Finalmente, concluyó que “hay que buscar una solución de compromiso para todo el mundo, respetando el principio de legalidad”.