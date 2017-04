MADRID. MARTÍNEZ-ALMEIDA, NUEVO PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PP TRAS LA DIMISIÓN DE AGUIRRE

Etiquetas

José Luis Martínez-Almeida ha sido elegido por sus compañeros del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid nuevo portavoz, en sustitución de Esperanza Aguirre tras su dimisión.Los 20 concejales formalizaron este viernes la votación en la sede del grupo municipal, en la calle Mayor. Almeida se impuso al hasta ahora portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, por 10 votos frente a ocho, con dos en blanco.En una breve comparecencia ante la prensa tras la votación, el nuevo portavoz dijo no tener “suficientes palabras de agradecimiento por haber depositado la confianza que han depositado” en él y en particular dio las gracias a Henríquez de Luna, “un maravilloso portavoz adjunto” que seguirá en ese puesto porque, dijo, sin su ayuda él no se ve “capacitado para asumir el cargo de portavoz”. Tampoco ve razones para hacer cambios en las portavocías de áreas.Martínez-Almeida quiso recordar a Aguirre, “que va a seguir siendo un referente para todos nosotros”, a la altura de la cual “difícilmente” podrá estar y que, insistió, “ha dimitido sin tener responsabilidades ni siquiera indiciarias de ningún tipo”.Pero a la vez dijo contar con el “empuje del PP de Madrid, que lo tenemos, que nos está apoyando, como nosotros estamos con el partido”, y dijo que los concejales están “muy ilusionados” con el nuevo PP de Cristina Cifuentes, si bien aseguró que “la nueva época es el PP de siempre”, aunque una nueva dirección siempre “implica cambios y actuaciones que pueden ser distintas”.Finalmente, el nuevo portavoz se propuso “seguir con la oposición que hemos hecho en los últimos años”, si acaso con “más presencia en la calle” y cierto “fortalecimiento de los distritos”, para “volver a crear la ilusión” que permita al PP “acabar con la pesadilla de Ahora Madrid y de Podemos” en las elecciones de 2019. Para dichos comicios, aseguró que no se plantea la cuestión de si él mismo será el candidato o no.José Luis Martínez-Almeida, nacido en 1975 y abogado del Estado, desempeñó cargos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando lo presidía Esperanza Aguirre. Entre 2007 y 2011 fue director general de Patrimonio Histórico y entre 2011 y 2013 secretario general del Consejo de Gobierno.En 2014 el Consejo de Ministros lo nombró director de la División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), hasta que Aguirre lo recuperó para su candidatura a las elecciones municipales de 2015. Hace unas semanas, la nueva presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, lo nombró secretario de Relaciones con el Ayuntamiento, mientras que a su rival, Henríquez de Luna, le designó simplemente vocal. Sin embargo, oficialmente Cifuentes ha querido mantener una posición de neutralidad ante la designación del nuevo portavoz, según comunicó ayer mismo a los concejales al reunirse con ellos antes del Consejo Ejecutivo Regional.