Monago (PP) dice que "ninguno" de los candidatos del PSOE "ha mostrado todavía sentido de Estado"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado este viernes que "ninguno" de los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE "ha demostrado todavía tener sentido de Estado" y ha apuntado que en España "no hubo terceras elecciones porque estaban jiñados de hundirse en el resultado electoral y eso lo demostraron los tres".

Monago, que ha participado en la inauguración del 12 Congreso del PP de Málaga, ha aseverado que "hay que ser muy ingenuo para pensar que el liderazgo le va a ir bien en España con Susana Díaz, porque le ha ido muy mal a Andalucía con ella".

"Lo que no queréis aquí no lo mandéis para allá", ha aseverado en referencia a la presidenta andaluza, asegurando que sabe de lo que habla "porque el fiel escudero que tiene Susana tiene mi acento extremeño. Van los dos como en el Quijote buscando enemigos y molinos de viento".

Sobre el presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha recordado que votó en contra de los presupuestos todos los años que Monago fue presidente. "Un hombre de estado con Susana", ha ironizado.

También se ha referido a Patxi López, del que ha dicho "fue lehendakari con el apoyo del PP y nos lo devolvió con desconfianza cuando fue presidente del Congreso con el voto del PP y dice no a los presupuestos de Mariano Rajoy".

Ha criticado que "las instituciones gobernadas por el PSOE en España han tenido ya mucho tiempo el cartel de cerrado por primarias, se han paralizado". "O aquí en San Telmo han estado trabajando por los andaluces", se ha preguntado, contestando que "han estado recogiendo avales".

Pero, ha lamentado que "después del domingo, le dan la vuelta al cartel y pone sigue cerrado por primarias", ya que, ha apuntado, llegan los congresos provinciales y las asambleas locales. "Este país en muchos sitios está parado porque el PSOE no está preocupado por los problemas de los ciudadanos sino que están intentando ver quién ocupa realmente su sillón", ha apuntado.

Monago ha recordado que el presidente de Extremadura "decía el otro día que los del PP tenéis envidia porque nosotros dialogamos a calzón sacado". "O sea que a salir de la calle Ferraz en un maletero lo llamáis dialogar a calzón sacado", ha ironizado, insistiendo en que "mientras, cerrado por primarias".

Ha asegurado que "lo que tiene que preocupar es trabajar por resolver los problemas de los ciudadanos", como ocurre en el PP, "y no estar en Villarriba o Villabajo". Por su parte, el presidente del PP de Cádiz y delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado que en el PP "no hay que inventar nada, no hay que hablar primarias para que si no te gusta el resultado, quita al que ganó como ya han hecho algunos y después de las primarias, como tampoco quedaron muy bien, eligen incluso a dedo al resto de representantes en las provincias o comunidades autónomas".