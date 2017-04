MADRID. EL NUEVO PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PP AÚN NO SABE SI SEGUIRÁ SIÉNDOLO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Etiquetas

José Luis Martínez-Almeida, nombrado ayer viernes, portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid, aún no sabe si compatibilizará su nuevo cargo con la portavocía de Desarrollo Urbano Sostenible, de la que se encargaba hasta ahora.Según indicaron a Servimedia fuentes del grupo municipal, este y otros asuntos relativos al cambio en la portavocía provocado por la dimisión de Esperanza Aguirre "se empezarán a tratar la próxima semana", puesto que Martínez-Almeida "acaba de aterrizar" y aún no se han acordado ni definido el resto de consecuencias que lleva aparejado el cambio.Nada más vencer ayer al portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, en la votación entre los concejales del PP por 10 votos a 8, con dos emitidos en blanco, Martínez-Almeida señaló que no veía razones para hacer cambios en las portavocías del grupo en cada una de las comisiones municipales.Incluso, mostró su deseo de que el propio derrotado siga desempeñando la función de portavoz adjunto, a lo que, en principio, Henríquez de Luna respondió que sí con la cabeza, a pesar de la decepción que reflejaba su rostro por la derrota.Sin embargo, no se refirió a la comisión en la que él mismo venía ejerciendo la labor de portavoz, la de Desarrollo Urbano Sostenible, ni si podrá complementarla con el puesto de portavoz en el pleno y la dirección del grupo municipal como tal.Esperanza Aguirre, por ejemplo, no era portavoz ni miembro de ninguna de las comisiones municipales.En cambio, sí lo son su homóloga del PSOE, Purificación Causapié, que lo es de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; y la de Ciudadanos, Begoña Villacís, de la de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. El PSOE tiene sólo nueve concejales y Ciudadanos siete, mientras que el PP es el grupo mayoritario con 21.El otro gran grupo en el pleno, el de Ahora Madrid (20 concejales), ha nombrado a su portavoz, Rita Maestre, como portavoz en una comisión, pero no permanente y recién creada a finales de enero: la de Investigación, de la que también era portavoz hasta ahora, en nombre del PP, el propio Martínez-Almeida.Por su parte, la alcaldesa, Manuela Carmena, es miembro de la Comisión de Cultura y Deporte desde que asumió las competencias de este Área de Gobierno tras el paso de la anterior delegada, Celia Mayer, a serlo de la nueva Área de Igualdad.