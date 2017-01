PP acusa a la CVMC de sacar el baremo para elegir director tras conocer candidatos y dice que "no se puede hacer peor"

Etiquetas

Bellver señala que no quieren pensar que se ha hecho para "beneficiar a un candidato", pero "puede ser que sí"

El grupo 'popular' en las Corts Valencianes ha acusado al Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) de redactar y publicar las bases para la elección del futuro director general del ente "una vez se conocen los candidatos y los nombres". Además, han indicado que creen que "no se ha hecho para beneficiar a un candidato", pero "puede ser que sí". "No se pueden hacer las cosas peor", ha reprochado.

Así lo ha manifestado el diputado del PP en las Corts Jorge Bellver este viernes en una rueda de prensa convocada para realizar una valoración sobre la orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al Consejo de las Lenguas Oficiales del Estado sobre el valenciano y el catalán.

Bellver también ha anunciado en este acto que su grupo ha pedido la comparecencia urgente en el parlamento autonómico del presidente de la nueva corporación valenciana, Enrique Soriano, para que explique este asunto, después de que este jueves el Consejo Rector de la CVMC aprobara el baremo para la elección de la persona que va a proponer como titular de la Dirección General de la sociedad.

El diputado ha argumentado que esta situación puede provocar que "cualquier candidato que no sea elegido" para la dirección general del nuevo ente pueda "recurrir el proceso". "Es una sospecha tras otra", ha criticado Bellver, que ha apuntado que su grupo no apunta a "ningún nombre" de entre los que optan al puesto, pero "no se pueden hacer las cosas peor".

Además, ha destacado que el Gobierno valenciano "ha sido el adalid de la transparencia y dicen una cosa y hacen otra", dado que "lo normal es aprobar primero las bases" y no hablan "de una sospecha", sino que es "una realidad".

Preguntado por si su partido cree que la publicación del baremo que va a seguir el proceso de selección del nuevo director general se ha postergado para beneficiar a algún candidato, Bellver ha manifestado: "Quiero pensar que no se ha hecho para eso, pero puede ser que sí".

Por otra parte, también ha criticado que "ya se están tomando decisiones, cuando todavía no está aprobado el mandato marco" y que la CVMC es "el único organismo de la Generalitat que no tiene el presupuesto aprobado, dado que el Consejo Rector no lo ha hecho". "Es una detrás de otra", ha concluido.