PSOE pregunta por el proyecto del mercado gourmet del Pósito de la Corredera tras el cese de Pablo González

El diputado socialista Antonio Hurtado ha preguntado al Gobierno sobre el cese de Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, vicepresidente de Mercacórdoba, y sobre el apoyo que había anunciado como representante de Mercasa a un mercado gourmet en el Pósito de la Corredera de Córdoba.

Al hilo de la 'Operación Lezo', por la que los hermanos González han sido detenidos y enviados a prisión provisional, Hurtado ha indicado este domingo que el citado proyecto fue anunciado al final de la Alcaldía de José Antonio Nieto (PP), que no se llegó a concretar y que dispuso la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 942.000 euros en 2015, y 1.942.000 euros en el 2016, y "cero euros" en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2017. A pesar de ello, "nunca se ha gastado o utilizado ni un euro de lo presupuestado", ha apostillado el socialista.

El diputado del PSOE tiene "dudas del mantenimiento del apoyo del Gobierno al Pósito de la Corredera", porque es evidente que "la eliminación de la inversión en el proyecto de Presupuestos para 2017 nos hace pensar lo peor, es decir que se haya retirado".

No obstante, el diputado socialista espera "una respuesta positiva" del Gobierno y que no fuera un apoyo condicionado a cuestiones personales o partidistas, y por tanto se siga manteniendo el compromiso adquirido en "múltiples anuncios y ruedas de prensa". Para ello, "es requisito indispensable que se enmiende el proyecto de Presupuesto y se incluya al Pósito de la Corredera en el presupuesto de la SEPI como ya se hizo en el 2015 y 2016, aunque no se gastó ni un euro de lo presupuestado".

Por otro lado, Hurtado ha avisado además al actual secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, de que las "amistades peligrosas" que ha podido mantener "le ponen en serias dificultades para ejercer el cometido del cargo que ocupa en la actualidad".