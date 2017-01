Page, que no se decanta por López o Díaz, avisa de que una candidatura de Pedro Sánchez "no conviene al PSOE"

Etiquetas

El secretario regional del PSOE y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este lunes, un día después que el exlehendakari y expresidente del Congreso Patxi López presentara candidatura a liderar el partido, que no se va a pronunciar sobre ningún candidato hasta que no esté abierto el calendario de primarias, pues considera que "apoyando a alguien puede perjudicarle". De lo que sí ha hablado es de la posibilidad de que Pedro Sánchez vuelva a presentar candidatura, avisando de que "ese escenario no es conveniente para el PSOE".