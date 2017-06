El Partido Conservador de May confía en lograr "un acuerdo razonable" con los unionistas norirlandeses

Etiquetas

El Partido Conservador de la primera ministra británica, Theresa May, confía en lograr "un acuerdo razonable" con el Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte para formar gobierno, según ha indicado este martes el ministro de Transporte, Chris Grayling.

"Las conversaciones continúan y están yendo bien", ha dicho Grayling en una entrevista concedida a BBC Radio, en la que ha revelado que, de momento, las negociaciones han sido "constructivas".

"Confío en que podamos llegar a un acuerdo razonable", ha afirmado, explicando que al DUP no le interesa forzar otras elecciones generales, por lo que, lo más probable, es que ambos partidos acaben pactando.

Fuentes del DUP consultadas por Sky News, sin embargo, han contado que el diálogo no marcha como esperaban y han urgido a May a "centrarse más" en las negociaciones. "No puede darse por sentado", han dicho sobre un eventual pacto.

A pesar de esta advertencia del DUP, la editora política de BBC, Laura Kuenssberg, ha avanzado que el acuerdo para la formación de gobierno en Reino Unido podría llegar este mismo jueves.

Los comicios celebrados el pasado 8 de junio han obligado a May a buscar apoyos en Westminster, ya que los 'tories' perdieron la mayoría absoluta que ostentaban hasta entonces. El DUP se ha mostrado dispuesto a hablar pero las otras fuerzas políticas de Irlanda del Norte han denunciado que este pacto podría afectar a la crisis regional.

El DUP y el Sinn Féin tratan de llegar a un acuerdo de gobierno desde las elecciones provinciales celebradas en marzo en Irlanda del Norte. El partido republicano ha advertido a May en contra de hacer cualquier concesión a los unionistas que viole los Acuerdos de Viernes Santo.