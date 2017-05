Pedro Sánchez consiguió en la provincia de Valladolid 842 avales, casi la mitad del censo, según su alcalde

Etiquetas

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha calificado de "espectacular" el hecho de que el aspirante a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez haya recogido 842 avales en la ciudad y la provincia vallisoletanas, "prácticamente" la mitad del censo.

Puente, en declaraciones a los medios durante su visita al parque de bomberos de Canterac, se ha expresado así en referencia a la presentación de avales por parte de los diferentes aspirantes a liderar el PSOE, los cuales considera "importantes" pero no "decisivos" o "definitivos".

"Menos en un proceso en el que para algún candidato es más sencillo conseguir avales que para otros, cuando todo el aparato volcado con un candidato conseguir avales es más fácil, pero el voto es secreto y se verá lo que pasa", ha añadido.

Puente ha concretado que en Valladolid Pedro Sánchez ha obtenido 842 avales, 488 en la capital y 354 en la provincia, y ha recordado que en 2014 Eduardo Madina obtuvo algo más de 300, Sánchez 206 y José Antonio Pérez Tapias más de 100, por lo que sumando los avales de los tres todavía estarían "bastante" por detrás de los que conseguido Sánchez en esta ocasión.

"Quiere decir que algo está pasando en el PSOE y no creo que Valladolid sea una isla, por lo que no creo que estas cifras sean exclusivas de Valladolid, aunque no serán idénticas en todos los territorios", ha afirmado Puente, quien ha destacado que un número "importante" de compañeros de su partido hayan apostado por Sánchez y se ha mostrado "más convencido" de que cuando tengan que votar lo harán "mayoritariamente" en favor de su candidato.

Además, el primer edil socialista ha afirmado que el trabajo ha sido "muy sencillo", los militantes han acudido "espontánea y libremente" a avalar a la sede, algo que ha afirmado que no había visto en ningún proceso de esta manera y de ahí la cifra "espectacular".

Por otra parte, Puente espera que unas posiciones enfrentadas no supongan una ruptura en el seno del PSOE, un partido "vivo", que quiere seguir siéndolo y tiene que mantenerse "unido" con independencia de lo que suponga el 21 de mayo. "Si la voz de los militantes alta y clara las cosas al final se reconducen", ha agregado.