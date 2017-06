Podemos cree que si PSOE y Cs antepusieran el interés general al partidista prosperaría la moción contra Cifuentes

Etiquetas

El portavoz de Podemos en el debate de la moción de censura contra la presidenta de la comunidad de Madrid, Jacinto Morano, ha manifestado en su intervención en defensa de la moción de censura contra Cristina Cifuentes, presentada por su grupo parlamentario, que si PSOE y Ciudadanos antepusieran el "interés general", según sus propias "convicciones", a los "intereses particulares o de partido", el resultado sería "muy distinto al que se va a reflejar".

En este sentido, Morano ha enumerado algunas de las propuestas del programa de gobierno de la moción de censura en la línea de las propuestas de Ciudadanos, como la limitación de mandatos, la reforma de la Cámara de Cuentas, el final de los aforamiento, la ampliación de la RMI a todas las familias que lo necesitan o el abono social.

Asimismo, ha señalado que, coincidiendo con los postulados del Grupo Socialista, la moción denuncia que la gestión de los hospitales ha pasado a manos privadas, al tiempo que plantea una propuesta para revertirlo, comparte la preocupación por que la educación concertada cuenta con más recursos por alumnos que la educación pública y apuesta por la recuperación del impuesto de Patrimonio y Sucesiones en determinadas condiciones.

Además, ha dicho que si el PP actuara anteponiendo el interés general "se hubiera comportado de otra manera", ya que, a su juicio, el diputado Jesús Gómez hubiera ido a la Fiscalía al conocer que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza; el consejero de Medioambiente, Jaime González Taboada, hubiera actuado antes contra su viceconsejero Miguel Ángel Ruiz, imputado por el caso Púnica; o el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, contra su director general Enrique Núñez, por la investigación sobre Mercamadrid.

Igualmente, ha señalado que Cifuentes, cuando fue "dirigente" de Fundescam, "hubiera analizado dónde iban los fondos de esa fundación", "no hubiera ido corriendo a presentarse voluntaria para estar simultáneamente en una mesa de contratación y en una mesa de expertos de esta Asamblea" y "mientras estaba en el consejo de administración del Canal de Isabel II hubiera intentado indagar dónde iban los fondos públicos que se estaban gastando en inversiones internacionales en lugar de callarse y dejar que Ignacio González hiciera lo que le venía en gana".

Asimismo, ha dicho si Cifuentes y otros diputados del PP presentes en la Cámara "el 10 de junio de 2003 hubieran antepuesto los intereses generales de los madrileños a los intereses de su partido, cuando los madrileños les dijeron a los señores del PP en las urnas que no querían que gobernaran, hubieran debido cambiar el sentido de su voto para evitar el golpe de estado incruento que se planteó en la Comunidad de Madrid".

TAMAYAZO

De hecho, Morano ha asegurado que todos los diputados "tienen la ocasión de despertar a los madrileños de la pesadilla que comenzó el 10 de junio de 2003, de la pesadilla de los recortes, de las privatizaciones y de los escándalos de corrupción", en relación al 'Tamayazo'.

Tras acusar a Cifuentes de "internar hacer pasar por nuevo lo que es exactamente igual que en el pasado", ha asegurado que la moción de censura no es contra "gobiernos pretéritos", al tiempo que ha defendido que es "un derecho incluso cuando no cumple con la característica de tener un número suficiente de apoyos para prosperar", aparte de "una obligación moral".

Dirigiéndose a Ciudadanos, les ha dicho que se presentó a las elecciones como "fuerza del cambio" y "no han servido para cambiar el gobierno en ningún sitio".

Tras afirmar que la Comunidad de Madrid está "gobernada por un bipartito", ha apuntado que el próximo imputado en las filas populares ya no va a ser responsabilidad de Cifuentes exclusivamente sino también de Ciudadanos, cuyo mensaje a sus votantes va a ser que si quieren votar cambio "se olviden de su papeleta porque el naranja se ha convertido en azul".

Respecto al PSOE, ha calificado de "triste" su anunciada abstención, que ha equiparado a la abstención en el Congreso de los Diputados para permitir que Mariano Rajoy se convirtiera en presidente del Gobierno.

Tras pedir a los socialistas que no se equivoquen "dos veces", ha dicho que al aducir que no apoyan la moción de censura porque no tiene el apoyo suficiente incurren en "un argumento circular un tanto extraño", para afearles que quieran "echar la culpa" a Ciudadanos de "su no apoyo".

"Del sentido de su voto y de su actitud tienen responsabilidad ustedes exclusivamente", ha advertido Morano, quien ha instado a los socialistas a que "no desaprovechen la oportunidad de plantear en esta Cámara y esta votación que la señora Cifuentes tiene al menos 64 diputados en contra, porque si no aprovechan esta oportunidad igual los madrileños no les dan otra".