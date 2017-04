PSOE. PATXI LÓPEZ RECOGERÁS LOS AVALES “IMPRESCINDIBLES” PARA SER CANDIDATO Y PEDIRÁ MÁS DEBATES

Etiquetas

El expresidente del Congreso y exlehendakari, Patxi López, no quiere “tensar al partido” con la recogida de avales y va a recoger los “imprescindibles” para formalizar su candidatura a la Secretaría General del PSOE.López registró su intención de optar a las elecciones internas del partido este mediodía y, después, en un encuentro con periodistas, su coordinador de su campaña, Rodolfo Ares, explicó que recogerán los avales “imprescindibles, y un poco más, de colchón”, necesarios para que el expresidente vasco sea oficialmente candidato.Los precandidatos -aspirantes que registran su intención en Ferraz- deben reunir el 5% de los avales de la militancia para seguir en la carrera. La proclamación definitiva de candidatos es el 8 de mayo.Desde el equipo de López, Óscar López y María González Veracruz insistieron en que han adoptado la “decisión estratégica” de que “no se van a volcar esfuerzos ni a presionar a gente” para recabar avales porque se trata de un “esfuerzo agotador”. Añadieron que se van a centrar en captar apoyo para la votación del día 21 de mayo.Se mostraron convencidos de que tienen posibilidades de ganar porque “no se meten en esto para perder” y porque su candidatura es la que “más voto oculto tiene” de las tres con más opciones, en alusión a las que encabezan Pedro Sánchez y la Susana Díaz, respectivamente. “Trabajamos para ganar, no para ser la muletilla de nadie”, expresó Ares, quién también defendió que no van a entrar en “ninguna interpretación” de los avales porque no son partidarios de que representen lo que salga de las urnas.En esta línea recordaron casos en los que se han recabado más avales que votos al tiempo que asumen el “riesgo” de que esto pueda verse como una señal de debilidad, pero consideran que les dará “mucho más réditos” los esfuerzos para los votos. De hecho, mantendrá la campaña que han tenido hasta ahora de encuentros con militantes para “escucharlos” antes que afrontar el trámite de avales “amenazando”, “presionando”, casi “forzando” para que firmen. No quieren someter al partido a “esa tensión” porque no va con su estrategia, que pasa por buscar la unidad del PSOE y evitar el “choque de trenes” que, a su juicio, representan Sánchez y Díaz. MÁS DEBATESLos ‘patxistas’ han fijado su campaña, además de en actos con la militancia y con los medios de comunicación, en los debates. Por ello insisten en que debe producirse alguno más del que obliga la normativa interna del partido. De hecho, Óscar López avanzó que remitirán una carta al resto de candidaturas para que haya más debates y acepten los que han pedido los medios de comunicación. Creen que están dándose “movimientos” en las otras dos candidaturas para que no haya más debates y, de ahí, la carta en la que les pedirán que expliqué por qué no quieren más. Confirmó que ellos han aceptado todos los que les han presentado y detalló que han recibido propuestas de dos radios, de dos periódicos de papel, de dos televisiones y de tres medios digitales. De hecho, en la reunión que haya mañana en Ferraz para "cuestiones logísticas y de intendencia" entrela Gestora y las candidaturas quiere exponer estas cuestiones así como las dudas que reconocen sobre la situación de las afiliaciones en algunos lugares.RECAUDACIÓNDesde el equipo del diputado por Vizcaya insisten en que la “humildad” y modestia es parte de su campaña y por eso continuarán haciendo actos con militantes en las agrupaciones y locales del partido. A los militantes "les duele el PSOE" y no quieren "más división".Concretan que López ha recorrido 30.000 km, celebrado 104 actos y reunido con unos 50.000 militantes de todas las comunidades autónomas desde que e 15 de enero anunció su deseo de optar a liderar el PSOE.Continuará con esta estrategia siempre que la actividad parlamentaria se lo permita como presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado que tiene que estar presente en el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, que tendrá lugar en la primera semana de mayo.Por último, los ‘patxistas’ aseguran que recaudaron 10.000 euros en la cuenta inicial que abrieron tras anunciar candidatura en enero, y que ya se los han gastado. Y que en la que abrió el partido una vez que se reguló el sistema (finales de marzo), llevan “unos 12.000 euros”. Sostienen que no están pidiendo dinero a los afiliados, que el propio Patxi se sufraga sus viajes y que “siempre que sea posible” harán los actos en instalaciones y con medios del partido.