ELORZA SUSCRIBE EL MANIFIESTO ‘SANCHISTA’: “EL CAPITAL POLÍTICO Y LA COHERENCIA ESTÁN EN PEDRO SÁNCHEZ”

El diputado del PSOE Odón Elorza afirmó este miércoles que suscribe “totalmente” el manifiesto que surgió ayer de la reunión de los ‘sanchistas’, a la que él no acudió, y que pedía al ex secretario general que se presentase a las primarias. “En este momento, el capital político y la coherencia están en Pedro Sánchez”, aseveró.En una entrevista en Rne recogida por Servimedia, Elorza justificó su ausencia de la reunión de ayer en Madrid apelando a que tenía comprometida hace un mes su participación en un encuentro con militantes en Algorta (Vizcaya). “Mi ausencia fue involuntaria”, explicó. “Participé en su preparación y asumo absolutamente los contenidos del manifiesto”. “Los suscribo totalmente”, subrayó, incluyendo expresamente el de “impulsar la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias”. Elorza aclaró que él no es ‘sanchista’, pero que ha llegado a apoyar este movimiento porque Sánchez es quien mejor puede liderar, por su capital político acumulado estos meses al “cumplir su palabra” de votar no a Mariano Rajoy, el proyecto de partido que permita al PSOE recuperar su papel hegemónico en la izquierda, el sector ideológico donde se han perdido votos, y construir una alternativa al PP. “Y ese capital político asumido por la militancia hay que ponerlo en valor”, abundó.“No está amortizado”, advirtió el diputado vasco, a la vez que mostró sus dudas sobre qué significa, “más allá de la exclusión de Sánchez” esa supuesta tercera vía distinta al ex secretario general o la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como posibles líderes del PSOE. Una tercera vía que podría encarnar su compañero del PSE Patxi López.En este sentido, dijo que la reunión de ayer fue una “de partida” para “decir públicamente que una gran parte de la militancia estaría dispuesta a apoyar a Pedro Sánchez y su proyecto” en las primarias, que son, ante todo, un debate entre proyectos. “Esta batalla no la van a ganar los generales, la va a ganar la militancia”, auguró en su tesis habitual más proclive a la democracia interna que a candidatos concretos."LA CONDICIÓN HUMANA"En cuanto a las ausencias y deserciones del bando sanchista, él las restó importancia al pretenderse “una reunión tranquila” con representación de todas las federaciones y a la “condición humana” que hace que en estos momentos de incertidumbre algunos “se ponen de perfil” a la espera de quién se impone en la pugna interna. A este respecto, afirmó que le parece “hasta bien” que algunos antiguos partidarios de Sánchez le abandonen, y dejó caer que éste debe formar un nuevo equipo plural, porque “quizá antes le faltó equipo o parte de su equipo no era el más adecuado”.Elorza, sin llegar a criticar a la Gestora y sus partidarios, sí tuvo palabras muy duras para la rebelión interna de los barones contra Sánchez, que catalogó como de “malas artes” y “conspiración” que “tenían preparada”para evitar que el exlíder socialista pudiera formar gobierno alternativo. A la expresidenta del PSOE, Micaela Navarro, quien ayer dijo que la reunión de los sanchistas “no ayuda”, Elorza le replicó que “si alguien hizo daño y provocó heridas, igual tendría que mirarse a sí misma” cuando fue uno de los 17 miembros de la Ejecutiva de Sánchez que dimitió para tratarla de hacer caer. “En política hay cosas que son difíciles de justificar”, la recriminó, si bien puntualizó igualmente que Sánchez cometió el error de querer precipitar el Congreso Federal en noviembre o diciembre.