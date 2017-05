Sánchez tiende la mano a Patxi López para "compartir camino" e incorpora a su proyecto ideas como la segunda vuelta

Etiquetas

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha "tendido la mano" a su "querido compañero" Patxi López, "desde el respeto y la humildad", para unirse antes del 21 de mayo, cuando se celebran las primarias del partido. "Sería un orgullo y un honor compartir camino", ha afirmado Sánchez, que ha anunciado que incorpora a su proyecto algunas de las propuestas presentadas por Patxi López.

El ofrecimiento lo ha hecho Sánchez un acto con simpatizantes celebrado en Alcalá de los Gazules (Cádiz), municipio considerado histórico dentro del socialismo andaluz y uno de los pocos de Andalucía donde parte de sus integrantes han manifestado su apoyo a López.

Sánchez ha insistido en "reconstruir la unidad del PSOE entre afiliados y la dirección", y ha manifestado, en referencia a Patxi López, que "podemos empezar a reconstruir ya esa unidad".

La palabra unidad ha sido citada por los participantes en el acto, tanto por el alcalde de Alcalá, Javier Pizarro, --hijo del número dos del PSOE andaluz con Chaves y Griñán--, como por Francisco Aído, alcalde de Alcalá entre 1979 y 1983 y padre de la exministra Bibiana Aído. De hecho, Aído ha agradecido la presencia del alcalde, recordando desde la tribuna que le "honraba" estar allí, cuando ha manifestado ser simpatizante de otra candidatura diferente a la de Pedro Sánchez.

Por su parte, Sánchez ha afirmado que "es muy importante que en este momento todos los candidatos apelemos a la unidad", aunque ha añadido que "hay que pensar primero qué unidad es la prioritaria", que a su juicio es "recuperar esa unidad entre los votantes y el PSOE, quebrada como consecuencia de la abstención al PP".

En este sentido, ha añadido que "después de todos los casos de corrupción que estamos viendo, el 'no es no' debió ser no". Sánchez ha aclarado que "el 'no es no' claro que no es un proyecto político, es la conclusión de un proyecto que dice sí a muchas cosas que no representa la derecha, como la igualdad, la lucha contra la precariedad laboral y la ejemplaridad en la vida pública".

Por ello, para Pedro Sánchez, "tenemos que reconstruir esa unidad entre el PSOE y nuestros votantes, reconstruir la unidad entre los afiliados y el partido, que se quebró como consecuencia de una decisión que se tomó de espaldas a la militancia". "Esta candidatura es la única que puede volver a afianzar esa alianza entre los afiliados y la dirección del PSOE", ha asegurado.

El candidato socialista ha incidido en la unidad durante su discurso, afirmando que tras las primarias, "de mi boca siempre van a salir las palabras lealtad y unidad" y ha señalado que aspira a ser el secretario general "de los 183.000 afiliados del PSOE hayáis votado a quien queráis".

Así, tras afirmar que "no hay que esperar para reconstruir la unidad, sobre todo aquellos que hemos compartido durante los dos últimos año camino y que queremos recuperar la credibilidad de nuestro partido", ha tendido la mano "a mi querido compañero" Patxi López.

Además, tras asegurar que "sería un honor y un orgullo compartir camino", y afirmar que "lo importante no es que el 21 de mayo gane un nombre sino que debe ganar una visión del PSOE", Pedro Sánchez ha anunciado que a "incorporar a nuestro proyecto algunas de las propuestas que el equipo de Patxi han presentado durante estas últimas semanas".

En este sentido, ha señalado que quieren incorporar la propuesta de crear una Secretaría de Dinamización de las agrupaciones locales, realizar una convención anual de balance y estrategia, que la elección del gerente sea por votación directa de los delegados del congreso, la implantación del voto telemático en los procesos internos, el impulso a la formación ideológica, política y técnica al máximo nivel, la redacción de un código ético de redes sociales, el diseño de un plan estratégico que profundice en la política de igualdad dentro de la organización, promover un ingreso mínimo vital a escala europea, la ley de conciencia de libertad religiosa y acabar ya con las políticas de avales en los procesos internos e ir a una elección de primarias a doble vuelta.

"Diga lo que diga Patxi, quiera o no quiera incorporarse al proyecto, con respeto y con humildad, sus propuestas van a estar incorporadas a nuestro proyecto, porque lo importante no es que gane un nombre, lo importante es que gane una idea del PSOE que queremos para el siglo XXI", ha afirmado Pedro Sánchez.

Finalmente, ha manifestado su "compromiso con el medio rural y las agrupaciones pequeñas", justificando así el acto en Alcalá de los Gazules, que ha calificado de "fraternal", ya que ha sido un acto casi íntimo, a diferencia de los desarrollados hasta ahora, como fue el caso del celebrado en Jerez, también en la provincia de Cádiz, el día antes con la asistencia de más de 1.000 personas.