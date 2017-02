Urtaran acusa a EH Bildu de tener "una desmedida ambición" y de "precipitación" a la hora de plantar cara a la campaña

Etiquetas

Afirma que es la coalición la que "da alas" al PP al sumar sus votos con los populares para tumbar las cuentas

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PP), ha acusado a EH Bildu de tener "una desmedida ambición" y de caer en "la precipitación" a la hora de plantar cara a la campaña electoral dos años antes de lo que corresponde, por "interés partidista". Además, ha afirmado que es la coalición soberanista la que "da alas" al PP al sumar sus votos con los populares para tumbar las cuentas municipales.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Urtaran ha señalado que "nadie entiende que EH Bildu tan solo 18 meses después de iniciar este viaje, ahora se baja del carro y abandona este barco", en alusión a su decisión de votar en contra de los Presupuestos de la capital alavesa.

Por ello, el regidor ha optado por someterse el próximo lunes a una cuestión de confianza, "pensando única y exclusivamente en Vitoria" y en sus habitantes.

Además, ha criticado a EH Bildu por no querer que "se pongan en marcha los proyectos de ciudad y diferentes inversiones estratégicas". "Detrás de esta decisión hay un interés partidista, una desmedida ambición política y una precipitación por parte de Bildu a la hora de plantar cara a una campaña electoral que todavía queda muy lejos en el tiempo", ha indicado.

Por ello, ha emplazado a "arrimar el hombro, a consolidar el cambio político e impulsar esas inversiones y proyectos que están recogidos en el proyecto de presupuestos y que dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía". "Y, luego, ya veremos. Ya habrá tiempo para confrontar y para discutir", ha añadido.

Además, ha apuntado que la ciudadanía no les elige para que "calienten un sillón durante cuatro años" y no resuelvan "ningún problema". "Nos elige para que seamos valientes, para que tomemos decisiones, para que seamos capaces de dejar al margen las diferencias políticas y pensemos en la ciudad", ha manifestado.

MANO TENDIDA

Gorka Urtaran ha manifestado que "Vitoria no está para quedarse paralizada por el interés partidista de unos". "Yo tiendo la mano a todas las fuerzas políticas y especialmente a EH Bildu para que reflexione, medite, deje de un lado el interés partidista y político, que arrime el hombro y piense en estos momentos en la ciudad", ha subrayado.

Asimismo, ha afirmado que, "quien abre una vía de agua aquí" no es el Gobierno de la capital alavesa, sino EH Bildu "votando no a los Presupuestos". "Y quien da alas al PP en Vitoria no es el Gobierno municipal, ni el PNV, ni el alcalde, es aquel grupo político que suma sus votos a los del PP para que Vitoria no avance, que es EH Bildu", ha concluido.