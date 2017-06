La ministra de Defensa pide a Macron que la deje fuera del nuevo Gobierno

Etiquetas

La ministra de las Fuerzas Armadas francesa, Sylvie Goulard, ha trasladado al presidente del país, Emmanuel Macron, su deseo de no formar parte del nuevo Gobierno para poder "demostrar libremente" su inocencia en relación con el caso de supuestos empleos ficticios mientras era diputada europea en el que está inmersa.

En un comunicado, Goulard ha anunciado que ha "pedido al presidente de la República, de acuerdo con el primer ministro, no seguir formando parte del Gobierno" que se creó tras las elecciones presidenciales a mediados de mayo y que este lunes cumplió con el trámite de renunciar después de las parlamentarias.

Goulard, que ha sido eurodiputada por el Movimiento Democrático (MoDem), ha explicado que "en la hipótesis en la que la investigación preliminar contra el MoDem lleve a verificar las condiciones de empleo de mis asistentes en el Parlamento Europeo, deseo estar en medida de demostrar libremente mi buena fe y todo el trabajo que he realizado", ha explicado en un comunicado recogido por 'Le Monde'.

La titular de Defensa ha defendido que ocupar este cargo impone "una exigencia particular". "El honor de nuestros ejércitos, el de los hombres y mujeres que sirven en ellos, a veces poniendo en peligro su vida, no deberían verse mezclados con polémicas con las que no tienen nada que ver", ha añadido.

El pasado 9 de junio, la Fiscalía de París anunció la apertura de una investigación preliminar para determinar si el MoDem ha pagado a empleados haciéndolos pasar por asistentes de diputados del Parlamento Europeo. El MoDem está liderado por François Bayrou, actual ministro de Justicia y quien respaldó a Macron en su carrera hacia el Elíseo.

La actuación de la Fiscalía, por abuso de confianza y "sospecha de este delito", se produjo después de que un antiguo trabajador del MoDem informara de que estuvo trabajando para el partido aunque se suponía que era asistente parlamentario del antiguo eurodiputado Jean-Luc Bennahmias, quien dejó la formación en 2013.

La investigación también ha puesto en tela de juicio a Bayrou, sobre todo después de que el primer ministro, Edouard Philippe, dijera que cualquier ministro que sea puesto bajo una investigación formal tendrá que dejar el gabinete.

En declaraciones este martes a BFMTV y RMC, Philippe ha dicho que no hay "ningún" problema para que Bayrou siga en el nuevo gabinete pese a la investigación a su partido, al tiempo que no ha descartado la entrada de otros exponentes de Los Republicanos, el partido de centro-derecha del que él mismo procede y que es la segunda fuerza en la Asamblea Nacional.

Por su parte, en declaraciones a 'Le Monde', Bayrou ha sostenido que la decisión de Goulard obedece a motivos "estrictamente personales" y no pone en duda la participación del MoDem en el futuro gobierno que prepara Philippe y que se anunciará este miércoles.