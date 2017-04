CANAL. RAJOY A CATALÁ SOBRE EL SMS A GONZÁLEZ: “ESTAS COSAS PASAN”

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llamado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para darle su apoyo y decirle, respecto el SMS que envió al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ahora detenido por su presunta implicación en un caso de corrupción, con la frase "ójala se cierren los líos", que "estas cosas pasan".Catalá se refirió a este asunto durante su participación esta mañana en un encuentro informativo en Madrid organizado por el diario ‘El Economista’. El responsable de Justicia, preguntado por si le ha afectado personalmente la polémica sobre el SMS a González, afirmó que “cuando en este contexto se produce una situación de esta naturaleza, es evidente que a uno le altera”.Por este motivo, se refirió a que “en estos días lo que te conforta y te consuela es el apoyo de los amigos, de las personas que me conocen hace mucho tiempo”, al tiempo que reveló que también le ha respaldado Rajoy.“ME LLAMÓ PARA DARME ÁNIMOS”En concreto, explicó que Rajoy, que se vio inmerso en una situación similar por el mensaje que dirigió al extesorero del PP Luis Bárcenas ('Luis sé fuerte'), “desde el primer momento me llamó para darme ánimos y para decirme que ‘estas cosas pasan’, que lo que hay que hacer es seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo, seguir trabajando por el interés general de los españoles”.El ministro reveló la existencia de esta llamada tras reiterar su explicación de que el SMS que envió a González en noviembre de 2016 era para agradecerle la felicitación que sobre su continuidad en el Gobierno le había trasladado el expresidente madrileño. “Cuando él me felicita por mi nombramiento el día 3 de noviembre”, volvió a explicar el titular de Justicia, “yo se lo agradezco, le digo ‘a ver si salimos de estos líos’. Los líos son los que llevábamos en España hacía ya una año, elecciones reiteradas, investiduras fallidas, estar el Gobierno en funciones durante un año, a eso me quería referir”.Catalá añadió que en ese momento su conocimiento de la ‘operación Lezo’ “era cero”, puesto que “no tenía nombre la tal operación”. Por ello, insistió en que su SMS al expresidente madrileño no tenía “nada que ver la situación judicial o procesal de Ignacio González con esa comunicación”.