ERREJÓN ACUSA A ECHENIQUE DE QUERER IMPONER UNA COMISIÓN DE GARANTÍAS EN PODEMOS "QUE NO ASEGURA LA INDEPENDENCIA"

- No descarta el acuerdo con Iglesias y afirma ser "optimista" al respecto. El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, acusó hoy al secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, de intentar imponer el sistema de elección de los miembros de la Comisión de Garantías y querer establecer un modelo "que no asegura la independencia y que no asegura la renovación".“Ha habido un equipo, sobre todo con decisión entiendo que de Pablo Echenique, que ha decidido un camino unilateral que no era el camino de un clamor que estaban diciendo el resto de candidaturas o de iniciativas”, manifestó. Así se expresó el también portavoz parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de comenzar la tercera edición de los Premios Impulsa, iniciativa a través de la cual Podemos financia proyectos sociales y culturales. “Esto tiene que ver con esa filosofía de ser útiles en el mientras tanto”, afirmó. Errejón lamentó "que se haya decidido imponer por encima del consenso en el equipo técnico una forma de elegir la Comisión de Garantías que no asegura la independencia y que no asegura la renovación”.El dirigente de Podemos se mostró crítico con la posibilidad de que los miembros de la Comisión de Garantías puedan compatibilizar esa labor con cargos en otros órganos del partido. “No entenderíamos que uno pudiera estar en algún órgano del poder judicial y en algún órgano del legislativo, por ejemplo”. A escasos dos días de que finalice el plazo para que se presenten las candidaturas para la Asamblea Ciudadana de Podemos, y ante la aparente imposibilidad de llegar a acuerdos entre el él y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Errejón insiste en que todavía “quedan horas para intentar” el acuerdo, pese a que ambos han programado actos por separado el próximo fin de semana. Los documentos definitivos para el cónclave de Podemos se darán a conocer este jueves, 2 de febrero. Iglesias tiene previto un acto en Barcelona para este viernes y Errejón otro en Madrid el sábado. “Cada uno presenta su proyecto porque ponemos encima de la mesa las mejores ideas pero eso no presupone que no haya posibilidad de alcanzar el máximo nivel de acuerdo posible”, dijo Errejón, que esta tarde estrenó la página web ‘www.errejon.info’ para dar a conocer sus principales tesis. Preguntado sobre este asunto se limitó a decir que se trata de una “herramienta” para dar a conocer su proyecto, ‘Recuperar la ilusión’. “Es sólo otra plataforma más para difundir el proyecto y las ideas”, remarcó.