Monago espera cambios en el ejecutivo de Vara para que la región recupere el "pulso" en áreas "muy sensibles"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que la Junta de Extremadura necesita una remodelación para que la comunidad recupere el "pulso" en lo que queda de legislatura.

En este sentido, ha señalado que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que ha recordado que es quien tiene la competencia para hacerlo, "haría bien ya en hacer algunos cambios".

En su opinión hay temas que "hay que abordar" y que el Ejecutivo extremeño está "aplazando" en su resolución, a pesar de que algunos de ellos se firmaron ante notario, entre ellos la promesa de reducción de la jornada laboral de los funcionarios a las 35 horas semanales, y que después de casi dos años de legislatura no está entre las "prioridades" de Vara.

Así lo ha indicado Monago en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una reunión de trabajo con el presidente de CSIF en la región, Benito Román, en las que ha subrayado que "le falta mucho pulso al Gobierno regional", por lo que "se hace necesario una remodelación" del ejecutivo.

Al respecto, ha dicho que no va a pedir la reprobación del consejero de Sanidad, José María Vergeles, porque "ya se la piden cientos o miles de extremeños" que utilizan el sistema público sanitario y que "ven a diario las deficiencias que hay en su gestión".

También considera "necesario que tome impulso" el área de Agricultura, para lo cual "hacen falta cambios", así como en la de Educación y Empleo. Por ello, Monago considera "recomendable" que haya estos cambios, y además está "convencido de que los va a haber".

En su opinión, se trata de "áreas que son manifiestamente muy mejorables, y que no se puede seguir aplazando la resolución de los problemas de la comunidad". "Es un clamor que a Extremadura le falta pulso, le faltan latidos, y proyectos y algunas áreas muy sensibles", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que la ampliación del número de las actuales cinco consejerías es una opción, con lo que Vara "rompería su promesa electoral", en referencia a las críticas vertidas cuando estaba en la oposición contra las siete del anterior Ejecutivo del PP presidido por Monago.

"Me imagino que no habrá siete ahora, con la que me han dado", después de que la reducción del número de consejerías fuera "una de las banderas" de los socialistas extremeños, y que de llevarse a cabo ahora se podría de manifiesto que era "pura propaganda".

En todo caso, considera que esta es la opción más plausible, en referencia a que "no se quite a nadie y se desdoblen algunas consejerías".