EL PP NO SE OPONDRÁ A LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN QUE INVESTIGUE EL RESCATE BANCARIO DE LAS CAJAS

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, avanzó hoy que su partido “no se opondrá” a la creación de una comisión parlamentaria que investigue el rescate financiero de las cajas de ahorro solicitada por Podemos y Ciudadanos.“Si hay algo que investigar, no nos vamos a oponer en ningún caso, vamos a estar de acuerdo con que se creen, una, dos, tres, cuatro, cinco o siete comisiones de investigación, las que quiera la oposición”, indicó.De esta manera se expresó Hernando en los pasillos del Congreso ante la petición de Podemos y C’s, si bien añadió que “cada día” piden que se investigue algo cuando la “obligación” de los diputados es la de controlar al Gobierno y legislar, mas que la de investigar.Hernando remarcó que el rescate bancario en España, según lo que ha dicho el FMI y la Comisión Europea, ha sido “modélico” respecto al de otros y que, por tanto, desde el PP no tienen “ningún problema en solventar las dudas que tengan el resto de formaciones” sobre esta situación “a través de los instrumentos que cada uno estime oportunos”.No obstante, el portavoz popular pidió que se respeten los mecanismos parlamentarios puesto que la petición de la comisión la realizan a partir de un informe del Tribunal de Cuentas, por el cual todavía no ha comparecido el presidente de este organismo en la comisión correspondiente para explicarlo. Además, Hernando dijo que este informe es “consecuente” de otro previo que estudió lo que fueron las actividades del FROB y del rescate financiero en 2009-2012 en el que se detectaron “irregularidades”, lo que motivó una ampliación del informe “hasta concluir el proceso”. Sobre el informe actual, Hernando subrayó que el Tribunal de Cuentas “no ha detectado actividades al margen de la ley por ninguno de los intervinientes” en el proceso del rescate financiero, aunque reconoció que sí dice que hay “algunas deficientes” por lo que quieren conocerlas “en profundidad” y a qué “etapa se refiere”.Por último, el portavoz del PP destacó que en todos los países occidentales ha habido rescate financiero y, desde el Gobierno, lo que se ha hecho ha sido contribuir a la transparencia”, "levantado las alfombras” de la gestión de los responsables de muchas cajas que provocaron en parte de esta situación, como muestran varios procesos judiciales.