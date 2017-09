El PP lanza un mensaje de tranquilidad e insiste en que no habrá prospecciones y que "además no costará ni un euro"

Etiquetas

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Baleares y ha insistido en que "no habrá prospecciones petrolíferas en el Mediterréano y que además no costará ni un euro público en indemnizaciones".

Así lo ha señalado en rueda de prensa al ser preguntada por la iniciativa conjunta que han presentado este lunes miembros del PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Gent per Formentera y El Pi pidiendo al PP y Cs que "levanten el veto que mantiene la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de la Proposición de Ley para prohibir las prospecciones en el mar Mediterráneo".

En este punto, Prohens ha recordado que "las autorizaciones las hizo el Gobierno de Zapatero con el visto bueno del actual senador socialista Francesc Antich" y ha añadido que el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, David Abril, que era en aquel momento director general "no alzó la voz" en contra de los proyectos de prospecciones en aguas de Baleares "por miedo a perder su cargo", ha afirmado.

Con todo, ha 'popular' ha recalcado en que el Gobierno deRajoy "ha ido revocando, una tras otra, todas las licencias que fueron concedidas", y todo ello, ha dicho, "gracias a los informes de impacto medioambiental que fueron enviados por Biel Company en su etapa de conseller".