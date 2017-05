Podemos: las grabaciones a González demuestran "una guerra en el clan de los genoveses" y exigen que Rajoy se vaya

Etiquetas

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha asegurado que las grabaciones al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González demuestran que "hay una guerra en el clan de los genoveses" y confirman la necesidad de sacar al PP y a Mariano Rajoy del Gobierno a través de la moción de censura que está promoviendo su formación.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso, al ser preguntado sobre las grabaciones que ha hecho públicas este viernes el diario El Español, en las que el expresidente madrileño asegura que Rajoy "fue chantajeado con un vídeo" y mandó al extesorero del PP Luis Bárcenas "para taparlo".

"Las cosas que se están conociendo no dejan de confirmar lo que planteamos desde que pusimos encima de la mesa la necesidad de acabar con este Gobierno de Rajoy", ha asegurado el dirigente de Podemos, quien cree que confirman que el único proyecto del PP "ha sido el saqueo".

"En este momento nuestro mensaje es muy sencillo y muy claro: se tienen que ir y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano, y lo que está en nuestra mano en estos momentos como fuerza parlamentaria es poner encima de la mesa la necesidad de una moción para sacarles del gobierno cuanto antes por una necesidad de salud pública", ha enfatizado.

Por ello, Mayoral ha asegurado que van a seguir adelante con la moción y con los contactos con la sociedad civil para prepararla, aunque con toda probabilidad no vaya a contar con los apoyos suficientes para salir adelante.

En este sentido, el dirigente 'morado' ha asegurado que además es crucial la movilización que han convocado el sábado 20 de mayo en la Puerta del Sol de Madrid. "Tiene que ser el empuje popular a esta moción, que señale el camino de la puerta", ha apostillado.

Según Mayoral, pedir explicaciones a Rajoy ya no es suficiente porque lo que tiene que hacer "es irse". Así, ha recordado que las explicaciones en el Congreso ya las pidieron, pero se encontraron "con el bloqueo de otras fuerzas" que, a su juicio, "parece que están más interesadas en proteger a Rajoy que en que acuda al Pleno a dar esas explicaciones", en clara referencia al PSOE.

"Pero en este momento ya no es suficiente con las explicaciones. Ya no nos tienen que explicar muchas cosas. Lo que tienen que hacer es irse, ya, cuanto antes. Si no se van, la obligación de las fuerzas de este país es sacarles, y eso compete a todas las fuerzas de este país", ha añadido.

SI SE CONFIRMA, ES "DE EXTREMA GRAVEDAD"

En esta misma línea, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado que de confirmarse estas últimas informaciones, sería "de una extrema gravedad". "Se hace más que necesario para el conjunto de la ciudadanía que el PP, ya no que rinda cuentas, sino que abandone las instituciones de nuestro país", ha insistido.

Dada esa "extrema gravedad", Montero ha reconocido que "ojalá" sean ciertas las palabras del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, negando dichas informaciones. "Ojalá sea cierto lo que ha dicho, repitiendo lo que en nuestro país se va a convertir en un clásico, que es el 'no es no'", ha afirmado en declaraciones en el Congreso.

"Desgraciadamente ya sabemos cómo suelen terminar los 'no es no' en nuestro país. Ojalá sea cierto porque de lo contrario estaríamos ante el uso del PP del Gobierno y de su Portavocía para proteger la corrupción de su propio partido", ha añadido. "Por eso presentamos la moción y el 20 vamos a salir a la calle a que se escuche la voz de los ciudadanos", ha zanjado.