Rivera dice que Rajoy tendrá que ir a la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación del PP

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que comparecer en la comisión del Congreso en la que se investigará la financiación presuntamente irregular del PP.

"Yo creo que Rajoy va a tener que comparecer en el Parlamento, claro que sí, en una comisión de investigación", ha declarado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. A su juicio, en sede parlamentaria se debe investigar tanto la financiación del partido del Gobierno como las comisiones que se puedan haber cobrado por adjudicar contratos públicos a ciertas empresas.

"A mí en esto no me preocupa solo que el PP cometa ilegalidades en su financiación, me preocupa que haya mordidas de dinero público", y "en el Parlamento hay que velar por que los Presupuestos vayan a los bolsillos de los ciudadanos", ha señalado.

Rivera ha rechazado la idea de que la oposición o los medios de comunicación aprovechan casos de corrupción como el del Canal de Isabel II en Madrid para hacer "caza mayor" y acabar pidiendo la cabeza de Rajoy.

"Aquí hay mucha basura" y eso "es culpa de quien ha robado o puede haber robado", así que "si hay caza mayor es porque hay delincuentes", ha indicado antes de recordar que, según el juez, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) dirigía una organización criminal a través de esa empresa pública.

