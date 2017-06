Felpeto, tras la queja de CSIF por la externalización de la plantilla del Taller del Moro: "Lo importante era abrirlo"

Etiquetas

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha señalado, respecto a las críticas del sindicato de CSIF por contratar una plantilla externa para la reapertura del Museo Taller del Moro en Toledo, que "en este momento no hay otro procedimiento de contratar porque no existe plantilla ni se puede hacer incremento de esta" y que, "lo importante era abrirlo".

"Lo importante para nosotros era abrirlo y lo hemos hecho contratando de la mejor manera que podemos", ha manifestado el titular regional de Cultura, a preguntas de los medios en la jornada de puertas abiertas que ha comenzado este miércoles, que se van a extender hasta el sábado 24 de junio, y en la que también ha estado el presidente regional, Emiliano García-Page.

"Yo se lo he dicho personalmente a ellos, que en este momento no tenemos otro procedimiento de contratar porque no existe en plantilla ni podemos hacer un incremento de plantilla, mientras no podamos resolverlo en lo que se refiere a la tasa de reposición y a la Oferta de Empleo Público", ha agregado Felpeto en referencia a los trabajadores --taquillero, vigilante de seguridad, personal de limpieza y mantenimiento-- que se van a hacer cargo de este museo que ha abierto sus puertas tras más de 15 años.

Por otra parte, ha reiterado que están concretando con el Ministerio de Cultura la inauguración oficial del Museo Taller del Moro ya que aunque sea un espacio que gestiona la Junta, el museo es del Ministerio. "Hasta ese momento será gratuito. Con su autorización -- la del Ministerio-- hemos planteado jornadas de puertas abiertas hasta el sábado 24 de junio", ha indicado.

El horario de apertura de las jornadas de puertas abiertas será de martes a sábado, de 9.45 a 14.15 y de 16.00 a 18.30 horas --los lunes estará cerrado por descanso-- y los domingos se abrirá de 10.00 a 14.00 horas. Durante esta semana del Corpus Christi y la próxima, coincidiendo con las jornadas de puertas abiertas, el acceso será gratuito para los visitantes.