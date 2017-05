El Papa, Trump y Modi, líderes mundiales más seguidos en Twitter en 2017, según un estudio de Burson-Marsteller

Etiquetas

El Papa Francisco es el líder mundial más seguido en Twitter, con casi de 34 millones de seguidores acumulados entre sus cuentas en nueve idiomas, por delante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 30.133.036 seguidores; y del primer ministro indio, Narendra Modi, con 30.058.659 seguidores.

Así se desprende de las conclusiones de la última edición del estudio anual Twiplomacy, que analiza la actividad de los líderes mundiales en redes sociales y que elabora Burson-Marsteller, en base a 856 perfiles de Twitter de diferentes jefes de Estado y de Gobierno, así como ministros de Asuntos Exteriores e instituciones en 178 países de todo el mundo.

Según esta investigación, Twitter es utilizada por 276 jefes de Estado y de Gobierno, así como ministros de Asuntos Exteriores en 178 países, representando el 92% de todos los Estados miembro de las Naciones Unidas. Por su parte, Facebook es la segunda plataforma social más utilizada por los líderes mundiales, en la que 169 gobiernos cuentan con su propia página oficial. Sin embargo, cuentan con el doble de seguidores en Facebook que en Twitter.

Asimismo, el informe apunta que el presidente Donald Trump está entre los líderes que gestionan su propia cuenta de Twitter, generando un total de 166 millones de interacciones (retweets y likes) durante los últimos 12 meses --incluyendo el tiempo que lleva instalado en la Casa Blanca--, casi cinco veces más que Narendra Modi, con 35 millones de interacciones.

Respecto a los líderes de la Unión Europea, el estudio señala que la primera ministra británica, Theresa May, es la que mayor número de seguidores tiene, alcanzando los 5,1 millones, seguida de la Familia Real británica con 2,9 millones; el Palacio del Elíseo francés, con 1,5 millones; el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, con casi 1,4 millones de seguidores; y el presidente de Francia Emmanuel Macron, que se sitúa en la quinta posición superando el millón de seguidores.

Sin embargo, Macron destaca como el líder de la Unión Europea con el mayor ratio de interacción, ocupando Rajoy la tercera posición en efectividad. En este campo, el rey de Arabia Saudí, @KingSalman, es el líder mundial más eficaz en Twitter teniendo en cuenta el número de retweets por cada tweet original. De hecho, los 10 tweets que publicó durante el año pasado han generado una media de 147.456 retweets.

En este sentido, el estudio muestra que la cuenta personal de Twitter del presidente Trump, @realDonaldTrump, es la segunda más eficaz de entre los líderes mundiales, con una media de 13.094 retweets por tweet; mientras que el Papa Francisco ocupa la tercera posición, con una media de 10.337 retweets por tweet.

LOS LÍDERES QUE MENCIONAN A TRUMP

Por otro lado, la investigación señala que, algunos líderes como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, o el Papa Francisco, han mencionado indirectamente a Trump en sus tweets. Además, subraya que solo tres líderes mundiales se han dirigido a Trump de manera directa en Twitter para reprender sus políticas: el presidente mejicano, Enrique Peña Nieto; la presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine; y gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

La cuenta no gubernamental más seguida en Twitter es la de Naciones Unidas, @UN, con 338 de las 856 cuentas analizadas en el estudio; mientras que a @BarackObama y @ObamaWhiteHouse les siguen 312 y 254 líderes mundiales, respectivamente. @UNICEF es la segunda organización internacional más seguida y The New York Times (@NYTimes) es el medio con más seguidores. Por último, @Twiplomacy es la octava cuenta no gubernamental más seguida por los líderes mundiales, con 184 jefes de estado y de gobierno como seguidores, por delante de @Reuters y @TheEconomist.

La edición 2017 de Twiplomacy también examina el uso de otras redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat y Periscope. La web Twiplomacy.com incluye distintos ranking y mapas de redes sociales por cada país que se ha analizado. Además, el estudio concluye que el número de gobiernos que utilizan Periscope se ha duplicado durante el último año, ya que ofrece una forma más rentable de retransmitir conferencias de prensa en directo.

"El estudio demuestra la evolución de cómo los líderes mundiales y los gobiernos utilizan las redes sociales para alcanzar sus objetivos políticos", ha declarado el director ejecutivo de Burson-Marsteller en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Ramiro Prudencio, que añade que este análisis multiplataforma proporciona una visión clave sobre el uso de los medios sociales en un ambiente global, cambiante, conectado y con información 24/7".

Por su parte, el director de Operaciones de Burson-Marsteller en España, Francisco López, ha afirmado que Twitter "se ha convertido en una de las herramientas clave" para los líderes mundiales, "ya que les permite contactar con sus audiencias de forma inmediata y transmitir sus mensajes de manera eficaz". "Es un canal que se ha convertido en indispensable para interactuar con sus públicos y, por lo tanto, es determinante saberlo gestionar bien, de ahí que la mayoría de ellos lo hayan integrado como parte de sus políticas de comunicación", ha zanjado.