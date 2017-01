GARZÓN PIDE "CONTEMPLAR LA NACIONALIZACIÓN" DE EMPRESAS ENERGÉTICAS

Etiquetas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, reclamó este miércoles un cambio de modelo energético en el que cree que "hay que contemplar la nacionalización" de empresas estratégicas para asegurar que se cumplen los derechos fundamentales de los ciudadanos.En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Garzón respondió así al ser preguntado por el nuevo pico en el precio de la luz. Denunció que el Gobierno se está "lavando las manos" sin hacer "nada", salvo decir que la responsabilidad es "del tiempo". Recordó que según la Constitución toda la riqueza nacional está subordinada al interés general, y por tanto los poderes públicos no deberían permitir que haya personas que mueren de frío. Considera urgente "regular el sector" y aboga por que determinadas empresas sean públicas para asegurar que los consumidores de bienes esenciales no sufren privaciones fundamentales que atenten contra sus derechos básicos. Ese tipo de bienes esenciales, dijo, no pueden estar en manos de corporaciones cuyo único objetivo es "maximizar beneficios".