Cada invitado de Puigdemont en Bruselas le ha costado 362 euros a la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se encuentra este martes en Bruselas junto al vicepresidente, Oriol Junqueras, y el titular de Exteriores, Raül Romeva, para ofrecer una conferencia en la que promocionará el referéndum de Cataluña previsto para el próximo mes de septiembre en el Parlamento Europeo.

Els drets fonamentals s'exerceixen i es defensen sempre i a tot arreu. I avui anem a Brussel·les amb @krls i @raulromeva per explicar-ho. pic.twitter.com/jv7kgtivxL — Oriol Junqueras (@junqueras) 24 de enero de 2017

El acto va a tener lugar esta tarde en una sala contigua al salón de plenos del Parlamento, en la tercera planta de la Eurocámara. En ella caben 350 personas. Hay que tener en cuenta que la Generalitat invirtió 127.000 euros en una campaña para contratar anuncios en varios periódicos europeos, como Financial Times, Le Monde, Il Corriere de la Sera o De Standaard. En total, cada asistente a la conferencia le costará al Govern 362,85 euros, siempre y cuando se produzca un lleno total.

La comitiva del Govern en Bruselas está compuesta por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras (que viaja junto a Lluís Juncà, jefe de la Oficina del vicepresidente, y Sergi Sol, jefe de comunicación de la conselleria) y Raül Romeva.

La conferencia de Puidemont, Junqueras y Romeva coincide con una recepción institucional que ofrece el recién elegido presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, al cuerpo diplomático acreditado en Bruselas.

El eurodiputado de CDC Ramón Tremosa ha denunciado un boicot para contraprogramar a la cúpula del Govern:

Boicot general al acto

Los principales grupos parlamentarios en la Eurocámara han decidido no acudir a la conferencia de Puigdemont. No es habitual que el presidente de una comunidad autónoma reciba tal rechazo en Bruselas. Según explican varios eurodiputados, lo normal es que los parlamentarios adapten sus agendas para estar junto a un representante español en su viaje a Bruselas. No será el caso de Puigemont.

"Nadie ha movido un dedo", explica un eurodiputado del PSOE en conversación telefónica con Lainformacion.com. ¿Por qué no acudirán? "Porque Puigdemont, con su discurso victimista, intenta deslegitimar la democracia y la propia Constitución europea, no vamos a ir ninguno".

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, mostró este lunes su respeto por el acto de Puigdemont pero puntualizó que el Gobierno de España está sujeto a la “democracia y al Estado de derecho”, y en este sentido cuestionó la legalidad del referéndum.

El eurodiputado del PSC Javi López anunció ayer que se suma a los miembros del Parlamento europeo que no asistirán a la conferencia. En sentido contrario, Ernest Urtasun, de ICV, hizo público su apoyo al acto convocado por el Govern.

La Generalitat no tiene oficialmente anunciada ninguna reunión con dirigentes europeos. En Europa creen que nadie les recibirá por el órdago que plantean los responsables del Govern. Tampoco están previstas declaraciones a la prensa, ya que los tres dirigentes independentistas viajarán de regreso a Barcelona inmediatamente después del acto.