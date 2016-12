REFUGIADOS. ESPAÑA E ITALIA APUESTAN POR UN SISTEMA DE ACOGIDA DE REFUGIADOS QUE COMBINE RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD

Etiquetas

Los gobiernos de España e Italia se mostraron este jueves partidarios de que el sistema de acogida de inmigrantes y refugiados en la Unión Europa combine responsabilidad y solidaridad, y de que se encuentren fórmulas que permitan atajar esta cuestión desde los países de origen.Así se manifestaron los ministros de Asuntos Exteriores de España e Italia, Alfonso Dastis y Angelino Alfano, en la rueda de prensa que ambos ofrecieron hoy en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español.El jefe de la diplomacia española reconoció que el sistema de Dublín -que tiene como objetivo determinar cuál es el Estado miembro responsable de decidir si concede o no asilo a un refugiado- “está necesitado de reforma”.Ante esta situación, apostó por desarrollar un sistema que repose sobre una “doble base”: responsabilidad y solidaridad. Desde su punto de vista, la cuestión de la inmigración y del asilo debe abordarse y atajarse desde los países de origen, creando una relación que beneficie a ambas partes (país de origen y de destino del migrante).También explicó que la UE tiene la responsabilidad de ejercer un control riguroso de sus fronteras, de manera que el acceso a Europa sea “ordenado”. No obstante, reconoció que en “momentos extraordinarios” como los que se viven actualmente, cuando cientos de miles de personas huyen de la guerra y la represión de sus países con destino al Viejo Continente hay que mostrar solidaridad.En este campo de la solidaridad, según Dastis, “hay cosas por hacer”, por lo que afirmó estar de acuerdo en el desarrollo de mecanismo que garanticen la “solidaridad sin menoscabo de la responsabilidad”. Por ello, planteó que la clave reside en encontrar una fórmula que funcione y que “no genere una atracción que haga difícil abordar un desafío tan importante”.Por su parte, Alfano mostró su rechazo a poner en marcha en el seno de la UE un mecanismo por el cual los Estados miembros reciban dinero a cambio de acoger a refugiados. No obstante, subrayó que Italia no puede salvar a quienes intentan llegar a Europa y mantener a esas personas en su territorio.“No podemos aceptar que el país se convierta en un punto ‘hotspot’”, sentenció. Por ello, pidió que el resto de Estados miembros sean solidarios acogiendo a las personas que salva Italia atendiendo al sistema de cuotas establecido en el seno de la Unión Europea. Alfano también se mostró partidario de que los países de la Europa meridional establezcan una posición común en la materia. Por ello, se mostró a favor de atajar este fenómeno con los países de origen, tal y como hizo España hace unos años cuando tuvo “dificultades en su frontera con Marruecos”.Consideró “crucial” la estabilidad de Libia, país del que sale el 90% de las personas que quieren llegar a Italia. “Este país debe estar en el centro de la agenda internacional”, exclamó.Ante las críticas que está recibiendo la canciller alemana, Angela Merkel, tras el ataque contra el mercadillo navideño de Berlín por su política migratoria, Alfano defendió que la dirigente alemana ha sido una “gigante” a la hora de afrontar la cuestión de los refugiados.“Ha demostrado ser una mujer de gobierno y una estadista a la altura de un desafío de los que hacen época”, sentenció.El ministro italiano de Exteriores explicó que en política migratoria es sencillo perder los consensos políticos, por lo que destacó que Merkel asumió ese riesgo y socorrió a un millón de personas.Alfano dijo que ante un “drama” como el de Berlín se puede “especular” sobre su naturaleza o ser solidario y esperar a saber con exactitud qué ocurrió. Por ello, reclamó esperar a que las autoridades alemanas determinen el alcance de lo sucedido antes de sacar conclusiones precipitadas.