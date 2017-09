Los españoles repatriados desde San Martín relatan escenas de caos, inseguridad y robos tras el paso de Irma

Etiquetas

Los españoles evacuados desde la isla caribeña de San Martín tras el paso del huracán Irma han relatado, a su llegada a Madrid, escenas de caos, de inseguridad y de robos en los días posteriores al paso del ciclón.

"Ha sido horrible, no sólo la fuerza del ciclón, que ya fue terrible, sino el caos, la inseguridad y los robos posteriores. Ha sido bastante duro, sobre todo los primeros dos días, había gente robando, con armas", ha contado una mujer, en declaraciones difundidas por TVE, tras desembarcar del avión en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Otra de las pasajeras ha señalado que han estado "dos días oyendo tiros, porque la gente entraba en las casas y en todo a robar", y una tercera ha afirmado que mientras estaban en la isla no tenían acceso a ninguna información. "Nos ha costado la vida reunir a toda esta gente de españoles".

En el Airbus 310 del Ejército del Aire fletado por el Ministerio de Exteriores han llegado medio centenar de personas, entre ellos 30 españoles. A su llegada los ha recibido el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas.

"Ha sido duro, he pasado 14 años en la isla y esto es lo que me queda de ella: tres bolsas y dos niñas. He tenido que dejar todo detrás y empezar una vida de cero", ha contado otra de las españolas repatriadas a Antena 3, mientras otra de ellas ha agradecido la actuación del Gobierno que, según ha dicho, se ha portado "genial" con ellos.

Entre los españoles que han llegado a Madrid se encuentra una familia con una niña que padece diabetes, motivo por el cual fueron los primeros evacuados, con ayuda del Gobierno holandés, según ha explicado a los medios la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, María Victoria González-Bueno.

La familia ya había sido evacuada de San Martín hacia Curazao cuando Exteriores fletó el avión, pero desde allí fueron trasladados a Santo Domingo, donde el vuelo español realizó una escala técnica, y han llegado este jueves a Madrid.