(AMPLIACIÓN) IGLESIAS SIENTE “LÁSTIMA” DE QUE SE HABLE DE ALEGRE POR HABER “INSULTADO” A COMPAÑEROS

- "La dignidad de nuestra formación está por encima de lo que escriba cualquiera”. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo este lunes que siente “lástima” de que se hable de Luis Alegre por un artículo en el que ha “insultado” a compañeros del partido y reiteró que él no es “nadie” sin su equipo. Preguntado por el artículo de Alegre, Iglesias comentó que ha “sentido lástima” por el hecho de que se hable de uno de los “filósofos más brillantes” porque “ha insultado a nuestros compañeros”. En una entrevista en Radio Nacional recogida por Servimedia, no quiso entrar a comentar las palabras de Alegre en un artículo en el que acusó directamente al entorno de Iglesias de actuar como un “grupo de conspiradores” contra el partido. “He sentido lástima de que se hable de Luis Alegre no por ser uno de los filósofos más brillantes de este país, sino porque insulte a compañeros. A partir de ahí, no voy a hacer ningún comentario, soy secretario general de Podemos y tengo que proteger la dignidad de nuestros militantes, de nuestra gente, de nuestros inscritos, que están pasando vergüenza ante lo que está sucediendo y no voy a hacer ningún comentario de este artículo”, manifestó.“Siento lástima de que se hable uno de los filósofos más brillantes porque ha insultado a compañeros. La dignidad de nuestra formación está por encima de lo que escriba cualquiera”, remachó.Por otra parte, Iglesias quiso dejar claro que él no es “nadie” sin su equipo y que entiende que debe dar un paso al lado y dejar el liderazgo de Podemos si sus ideas y su lista no son las mayoritarias en el congreso que celebrará el próximo fin de semana, porque “no hay que aferrarse al sillón”.Apuntó que si en ‘Vistalegre II’ las ideas de Íñigo Errejón son las mayoritarias, éste se convertirá “de facto” en el líder de Podemos.En ese caso, Iglesias avanzó que habría que “volver a convocar elecciones exclusivamente a secretario general”. “A mi juicio, si así fuera, sería un trámite”, apostilló.En caso contrario, de ser sus ideas y su lista las más votadas, Iglesias aseguró que serán “generosos e integraremos” a los demás equipos. Por último, reconoció que le gustaría tener “siempre cerca” a Juan Carlos Monedero, pero que él está “más a gusto trabajando desde fuera de los órganos de dirección”. “Le veo más cómodo y eficaz sin sufrir los constreñimientos de los órganos de dirección”, pero si él quisiera, tiene las “puertas abiertas por mi parte”, afirmó Iglesias. El secretario general de Podemos dijo que no está pendiente de las invitaciones que se han hecho para la Asamblea, pero que entiende que lo “primero” es “resolver” su situación interna y después “hacer algún tipo de acto en el que invitemos a todos el mundo”, aunque ya avanzó que no sabe “si a alguien que esté gobernando con el PP”, en referencia a PSOE y Ciudadanos.