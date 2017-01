Armengol alaba los postulados de Patxi López y apunta que también son los que defendió Pedro Sánchez

Etiquetas

La presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, ha dicho que se siente cómoda con los postulados candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, y ha apuntado que dichos planteamientos son también los que defendió el ya ex secretario general, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios durante la inauguración del stand de las Islas Baleares en Fitur 2017, Armengol, ha explicado que Patxi López es "un gran socialista", con "gran bagaje" y una persona que ha defendido los postulados que ella misma comparte, como el rechazo a un gobierno de Rajoy.

"Es una persona que defiende muy bien un proyecto de partido donde la militancia tenga un peso muy evidente y un planteamiento de un partido a la izquierda en la defensa de una España plural que tiene que ser la España federal", ha dicho, aunque ha puntualizado que "la música de Paxti López" es en la que ella está y "en la que ha estado Pedro Sánchez".

Así, Armengol no ha pedido a Pedro Sánchez que no se presente a la Secretaría General del PSOE y se ha limitado a decir que lo que defiende hoy Paxti López no es otra cosa que lo que defendió en su día Pedro Sánchez. Además, ha dicho que "cada militante es libre para decir si se presenta o no" y también cada uno de "libre de decidir a quién apoyar".

La presidenta se ha mostrado cautelosa porque "el PSOE está viviendo un momento muy difícil" y todavía queda la celebración del congreso. "Ya ha empezado el proceso y el Comité Federal ha establecido un calendario, de momento solamente una persona ha propuesto una candidatura, todavía queda mucho camino por recorrer", ha insistido.

RESPETAR TODAS LAS OPINIONES

Preguntada por el debate que se pueda producir en el PSOE después de que la diputada y presidenta del PSOE de Castilla y León, Soraya Rodríguez, abandonara el martes una reunión del partido al ser llamada "traidora", Armengol ha abogado por "respetar" a todos los militantes "defiendan lo que defiendan". "Tenemos que respetarnos, cada uno tiene que expresar sus ideas y compartir un debate de fondo", ha dicho.

Sobre su postura en la Conferencia de Presidentes, en la que algunas comunidades socialistas propusieron una armonización fiscal para los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, la presidenta de Baleares ha dicho que en la reunión se limitó a "defender los intereses de los ciudadanos de las Islas Baleares" que son "más capacidad de autogobierno y más capacidad fiscal".

Por eso, ha remarcado que "no es lógico" que desde el Gobierno Central se imponga a las comunidades la gestión de los impuestos. "No se tienen que armonizar en políticas que están trasferidas, eso es lo que defendí en la reunión, pero eso no tiene nada que ver con la postura del PSOE", ha aclarado.