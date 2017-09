Ayuntamiento de Bilbao remite al Gobierno Vasco para conocer el futuro y plazos de la pista de atletismo de San Mamés

Etiquetas

El Ayuntamiento de Bilbao ha remitido al Gobierno Vasco para conocer el futuro y los plazos de la pista de atletismo de San Mamés, durante la comparecencia de la concejala del Área de Juventud y Deporte del Consistorio bilbaíno, Oihane Agirregoitia, para explicar los planes de construcción de este proyecto.

Agirregoitia ha dicho que "todos somos conocedores de las aportaciones que hubo en su día al nuevo estadio" del Athletic Club de Bilbao y de las cesiones de uso que existen "como contraprestaciones", dentro de las que se ha mencionado, "por lo que se refiere al Consistorio", el Polideportivo, "un espacio importante para el barrio y la ciudad, interés de los distintos grupos municipales".

En ese sentido, ha recordado que el Partido Popular "incluso enmendaba este año a la partida existente" y ha remarcado que los partidos de la oposición "saben que el pasado 13 de septiembre abríamos el sobre B" dentro de la licitación.

"Me sorprende la comparecencia porque conocen perfectamente los mecanismos de fiscalización y control, y para ejercer el derecho de acceso a la información. El propio PP ha ejercido donde compete y corresponde, en la Mesa del Parlamento vasco, donde lanzó una pregunta al consejero acerca de la construcción de la pista de atletismo y el resto de los equipamientos deportivos y, en caso de que no saliera adelante, la razón de la no construcción, y recibirán la respuesta correspondiente del Departamento", ha señalado.

"Esta concejala, el equipo de Bilbao Kirolak y del gobierno estamos trabajando con el Gobierno Vasco, el Athletic y las instituciones implicadas para poder desarrollar un proyecto importante que tenemos entre manos, como es el Polideportivo de San Mamés, y de lo que toca hablar ahora es de eso, del Polideportivo, en la parte municipal; de la pista de atletismo tendrán que recibir la respuesta correspondiente de los compañeros del Gobierno Vasco", ha resaltado.

Agirregoitia ha afirmado que el equipo de gobierno municipal se comprometió a que el Polideportivo de San Mamés estuviera en funcionamiento en este mandato, "y está dando todos los pasos para que eso sea posible".

Del mismo modo, ha reconocido que se trata de trabajos de "cirugía fina", ya que hay elementos comunes, por lo que existe una comunicación "permanente" con el Ejecutivo de Vitoria, y ha asegurado que está "segura" de que el Gobierno Vasco asumirá el compromiso, "en el momento que sea posible", de complementar y ejecutar "el proyecto que estime más conveniente".

Además, ha resaltado que Bilbao "ya ha salido ganando" con el nuevo estadio de San Mamés, y ha puesto como ejemplos los impactos económicos que se esperan con la finales de rugby y los partidos de la Eurocopa que se van a disputar en él.

INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Por su parte, la representante del Partido Popular de Bilbao, Carmen Carrón, ha subrayado que tras la "aportación de dinero público a una institución privada" para la construcción del nuevo San Mamés, se adquirieron unos "compromisos" para justificar esa inversión ante las instituciones europeas, como fueron el Polideportivo municipal, que iba a poner en marcha el Ayuntamiento de Bilbao, y la pista de atletismo, que correspondía al Gobierno Vasco. "Un compromiso también con la ciudad de Bilbao, que ganaba así en equipamientos públicos, y muy especialmente con los vecinos de Basurto".

"Tres años después, tenemos un Polideportivo que se ha puesto en marcha en parte impulsado por esa enmienda del PP y no tenemos una pista de atletismo, por lo que parece una decisión del Gobierno Vasco de no ponerla en marcha, lo que supone un incumplimiento de los compromisos con las instituciones europeas, los vecinos de Bilbao y los de Basurto", ha dicho.

Carrón ha añadido que, aunque sea un asunto del Ejecutivo Vasco, "como Ayuntamiento tenemos la obligación de velar por los intereses de los bilbaínos, y en este caso hay un interés que parece que no se va a cumplir no se sabe si a medio o a corto plazo, o nunca, y eso es lo que queremos conocer".

"La coordinación y la comunicación entre instituciones son más fáciles si están dirigidas por el mismo partido, por lo que desde el PP entendemos que el Ayuntamiento ya habrá hablado con el Gobierno Vasco acerca de qué va a pasar con la pista de atletismo. Por eso, además de coordinación y comunicación, les queremos pedir implicación, ya que con ello se va a beneficiar a los bilbaínos", ha manifestado.

Por su parte, el edil de EH Bildu Bruno Zubizarreta ha deseado que el equipo de gobierno municipal permanezca "encima de este proyecto", aunque ha mostrado sus dudas acerca de por qué el Gobierno Vasco "no ha dicho nada" respecto al proyecto de la pista de atletismo. "No sé si es porque lo ve como una quimera", ha asegurado.

El portavoz de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Lahdou, ha sostenido que la construcción de la pista de atletismo "es posible. Otra cosa es la razón por la que el Gobierno Vasco no la ha priorizado".

"Se trata de una demanda contraída con la ciudad de Bilbao y con la ciudadanía, que ha puesto su dinero, y más cuando se cerraron las instalaciones de San Ignacio. Por eso, entendemos que eso de que se llevará a cabo 'cuando sea posible' no es justo. De cara al ciudadano habría que ser más concretos", ha añadido.

Asimismo, la edil de UdalBerri-Bilbao en Común, Amaia Arenal, ha mostrado sus dudas acerca de que las instalaciones del Polideportivo abran sus puertas este año. "Si se quiere hacer un proceso participativo con garantías, nos parece muy difícil, y que sea para este mandato también nos da la impresión de que será muy complicado", ha añadido.

Igualmente, ha matizado que el argumento para la inversión pública en el nuevo estadio de San Mamés "no era generar impacto económico, sino un espacio público para los vecinos de Basurto y Bilbao que, ahora mismo, no existe".