Aznar dice que su "sitio" es FAES y critica el falso dilema del independentismo: elegir entre disolución o fractura

Etiquetas

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado este jueves que su "sitio" es la fundación FAES y que permanecerá en ella para "favorecer unas ideas y unas políticas mejores que otras", y ha advertido que se ha instalado tanto en España como en la Unión Europea un "falso dilema" que empuja a elegir entre "disolución o fractura".

Aznar ha hecho estas afirmaciones tras un coloquio de la fundación que preside protagonizado por los exministros Josep Piqué y Alberto Ruiz-Gallardón y por Rocío Albert. Por un lado, Aznar se ha situado en FAES frente a quienes especulan con que quiera promover otro partido frente al PP, una vez que ha desvinculado a la citada fundación del partido en cuyo seno nació y del que él ha dejado además de ser presidente de honor por decisión propia. "Ahí vamos a permanecer y ahí nos podrán encontrar", ha dicho.

Por otro lado, el expresidente ha advertido contra la obligación de elegir entre disolución o fractura en clara alusión al problema catalán, aunque no lo ha mencionado, y ha respondido 'no' a esta disyuntiva. "Las fracturas se evitan y vencen afirmando la sociedad abierta y no disolviéndola", ha dicho, y ha reivindicado un "sí" a la nación de ciudadanos y los instrumentos políticos que le sirven, "empezando por los partidos que suman, integran y perserveran en la defensa de lo que les es propio".

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))