CATALUÑA. EL PP AFIRMA QUE LA SENTENCIA DEL TC DEMUESTRA QUE EL ‘PROCÉS’ ES UNA “ESTAFA”

La diputada del Partido Popular de Cataluña Esperanza García subrayó este miércoles que la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe a la Generalitat utilizar el término de Consellería de Asuntos Exteriores pone de manifiesto que el ‘procés’ es una “estafa”.En declaraciones a los periodistas, García aseguró que “por mucho que se cambie el nombre de las consejerías, la realidad es que Cataluña es una comunidad autónoma que puede hacer promoción cultural y económica, pero no es un Estado y, por lo tanto, no puede rubricar tratados ni convenios bilaterales con otros países”.También sentenció que la sentencia del TC pone de manifiesto que “no se puede hacer un uso partidista y obsceno de las instituciones y del dinero de todos los catalanes con el objetivo de hacer campaña en el exterior”.Por último, trasladó a los catalanes que no son independentistas que decisiones como la del TC demuestran que el Estado de Derecho funciona.