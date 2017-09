CATALUÑA. ALBIOL HACE UN LLAMAMIENTO A LOS DIRIGENTES DEL PDECAT QUE NO APUESTAN POR LA RUPTURA

Etiquetas

El presidente del Partido Popular de Cataluña (PPC), Xavier García Albiol, hizo este lunes un llamamiento a los dirigentes del PDECat, el partido de Carles Puigdemont, que “viven muy preocupados” por el devenir de los acontecimientos en Cataluña para que no permitan que se lleve a la sociedad catalana a un “callejón sin salida”.En rueda de prensa tras la reunión de Comité de Dirección del PPC, Albiol valoró que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, quieren “pasar a la historia como unos mártires” cuando en realidad están “desacreditados” como gobernantes por carecer de “capacidad de diálogo”.“Hago un llamamiento a los dirigentes de Convergència (actualmente PDECat), algunos miembros del Gobierno de Cataluña que viven muy preocupados la situación y que les gustaría tener algún tipo de salida al momento que estamos viviendo”, afirmó, antes de subrayar que “esa salida que reclaman es sentarse en una mesa, con el Gobierno y el PP, a discutir dentro del marco legal”.El Gobierno de Mariano Rajoy, dijo, estaría dispuesto a sentarse en una mesa para abordar la crisis institucional en Cataluña, para “discrepar y ponernos de acuerdo” siempre dentro del “respeto a la ley que tenemos en este país”. De lo que no se puede hablar, insistió, es de lo que “no pertenece” al Ejecutivo central.“No renunciamos absolutamente a nada siempre y cuando sean propuestas posibilistas”, aseveró Albiol, al tiempo que criticó las últimas declaraciones de Junqueras acusando al Gobierno de buscar el “colapso” en todas las administraciones con sus nuevas medidas de control de los gastos de la Generalitat. Criticó que esté “dando a entender que a lo mejor no cobran los servicios sociales, la sanidad o los funcionarios” por este motivo cuando estas medidas son “la garantía para que puedan cobrar” y para que “el dinero de los catalanes se dedique a lo importante frente a la tentación del independentismo de gastárselo en otro tipo de menesteres”. “Estas declaraciones (de Junqueras) son una temeridad además de una falsedad rotunda”, lamentó, antes de advertir al presidente y vicepresidente de la Generalitat que “no se van a salir con la suya” porque el Gobierno y el PP estarán “muy vigilantes” para que “se tramiten todas y cada una de las facturas”.