CEBRIÁN: “ES UNA ESTUPIDEZ LA ACUSACIÓN DE PODEMOS DE QUE PRISA ES UNA MÁQUINA DE FANGO"

El presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, aseguró hoy en el Foro de la Nueva Comunicación que la acusación que ha hecho la dirección de Podemos a su compañía de ser una “máquina de fango” contra esta formación política es “una estupidez”.“Yo jamás acusaría a Pablo iglesias de que su partido político es una máquina de fango”, dijo el directivo de Prisa cuando se le preguntó en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum por ese calificativo de “máquina de fango”, que hicieron suyo destacados dirigentes de la formación morada en redes sociales después de que el grupo editor de ‘El País’ publicara distintas informaciones críticas con Podemos, como las relacionadas con el patrimonio de Ramón Espinar.Cebrián dijo que igual que le parece una “estupidez” esa acusación, tampoco pone en cuestión a un partido al que respaldan "cinco millones de votantes" y “que tiene fundadas razones para su existencia” tras las desigualdades sociales que se han producido en España en los últimos años. “Es un movimiento muy respetable y no es para nada una máquina de fango”, señaló el presidente de Prisa. “Los movimientos populistas tienen razón en muchas reivindicaciones y comparto muchos de sus análisis, aunque luego creo que sus soluciones no son las más adecuadas”.En su conferencia, Cebrián habló de Donald Trump, al que calificó como un “personaje peligroso y estrambótico”, y lamentó que la primera potencia mundial esté en manos de alguien que no ha dado una rueda de prensa en meses, que “probablemente gobernará mediante ‘tuits’” y que va a hacer “pasarlo mal” a países como México.Sobre el conflicto catalán, cree que hay síntomas de que el Gobierno de Rajoy está “rectificando” su postura más beligerante y ve más posible un entendimiento con el nacionalismo moderado, siempre desde la premisa, remarcó, de que “no puede haber referéndum y que no hay derecho de los catalanes a decidir sobre Cataluña, sino de los españoles a decidir sobre España”.