MADRID. CIUDADANOS VE “BUENA DISPOSICIÓN" PARA APROBAR EL NUEVO REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA POR CONSENSO

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy que espera que en 15 días esté acordado el documento de reforma del reglamento de la Cámara autonómica, porque hay “buena disposición” por parte de todos los grupos parlamentarios.Aguado señaló que se ha pactado celebrar tres reuniones y que espera que antes de fin de mes “tengamos un documento consensuado”. Además, explicó que “quedan algunos flecos” y dijo que su deseo es que el documento “salga por unanimidad”, que es “lo que está ralentizando la negociación”. No obstante, aseguró que si no hay acuerdo en los próximos 15 días, el reglamento se reformará sólo de manera parcial, para permitir el voto telemático. Sobre este asunto, fuentes socialistas manifestaron a Servimedia que las reuniones se están produciendo “en armonía” y que “todo parece indicar que se alcanzará un acuerdo”.No obstante, dijeron que no comparten las “prisas” de Ciudadanos porque “todavía tenemos por delante este mes y el siguiente para alcanzar un buen acuerdo” y precisaron que “quizá las prisas de Ciudadanos son las que le mete el PP”.