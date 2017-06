EL CONGRESO REPRUEBA AL ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR POR SU REUNIÓN CON PABLO GONZÁLEZ

Etiquetas

El Pleno del Congreso aprobó este martes, a propuesta del PSOE, reprobar al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por haberse reunido el pasado el pasado 8 de marzo con Pablo González, quien posteriormente fue encarcelado por el ‘caso Lezo’ junto a su hermano, el expresidente madrileño Ignacio González.La reprobación se concretó al votarse una moción consecuencia de una interpelación, en la que los socialistas instaban al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a cesar a Nieto por la “alarma social” creada por su reunión con pablo González. Los socialistas y otros grupos de la oposición sostienen que el secretario de Estado pudo filtrar la investigación al expresidente madrileño y su hermano, algo que niega el 'número dos' de Interior.La moción del PSOE salió adelante por 167 votos a favor, 131 en contra y 33 abstenciones. Se sumaron a la misma, además del grupo proponente, Podemos, ERC y el PDECat, entre otros partidos. Votaron en contra el PP, mientras que Ciudadanos se abstuvo.Durante el debate, el diputado socialista Felipe Sicilia defendió que si Zoido no cesa a Nieto la “sombra de sospecha” se extenderá sobre él, puesto que estará confirmando que lo que hizo el secretario de Estado al recibir a González fue cumplir las “instrucciones” que se le dieron desde el Gobierno.“CAPOS” Y “SECUACES”En nombre de Podemos, Rafael Mayoral dijo que “hay muchos motivos” para reprobar a Nieto, pero destacó cómo en su comparecencia en la Comisión de Interior puso de manifiesto su falta de “solvencia técnica”, ya que sostuvo que no se reunía con la asociación de guardias civiles AUGC porque se lo impedía la ley.A su vez, Gabriel Rufián, de ERC, apuntó que su partido no podía estaR “más de acuerdo” con la reprobación del ‘número dos’ de Interior, pero emplazó al PSOE a ir a por los “capos” y no a por los “secuaces” que actúan de forma irregular en el Ejecutivo, en el sentido de que el reprobado debería ser Zoido.Asimismo, Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, coincidió con el PSOE en que Nieto dio unas “malas” explicaciones sobre su reunión con González y pidió su cese, pero afirmó que se está “envileciendo” el mecanismo de la reprobación. Se preguntó, en este sentido, si el Congreso va a acabar reprobando a un "ujier".“NI UNA SOLA PRUEBA”Por su parte, Mikel Legarda, del PNV, señaló que su partido no aprobaría la reprobación de Nieto porque, por el momento, no hay “dato alguno” ni “prueba directa” de que no sea cierta la versión del secretario de Estado, en el sentido de que no habló del ‘caso Lezo’ con GonzálezEn nombre del PP, José Alberto Martín-Toledano defendió que no hay “ni una sola prueba” de que Nieto filtrase a los hermanos González la investigación del ‘caso Lezo’, al tiempo que acusó al PSOE de abrir una “causa general” contra el secretario de Estado sin indicios para ello.