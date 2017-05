MADRID. RUIZ-HUERTA CONSIDERA QUE EL MODELO DE GESTIÓN DEL PP EN LA COMUNIDAD “NO HA VARIADO DESDE GALLARDÓN”

Etiquetas

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo hoy en el Fórum Europa que "el modelo de gestión del PP en la Comunidad de Madrid, en sus aspectos esenciales, no ha variado desde la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón a la de Cristina Cifuentes, pasando por los expresidentes Ignacio González y Esperanza Aguirre”. Tras considerar que este modelo de gestión es “insostenible”, Ruiz-Huerta dijo en su intervención en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum que “la base de este modelo es el endeudamiento” y aseguró que “las cuentas de la Comunidad de Madrid presentan un déficit estructural que va camino de convertirse en endémico”. “El sistema es incapaz de generar recursos suficientes para sostenerse, y la previsión, en un escenario moderado, es que, al finalizar la presente legislatura, el endeudamiento de la Comunidad de Madrid podría alcanzar el 200% del gasto anual”, alertó la portavoz de Podemos, quien también criticó “la política fiscal de los sucesivos gobiernos autonómicos del PP basada en realizar bajadas indiscriminadas de impuestos”. La diputada autonómica reiteró que el modelo actual de la Comunidad de Madrid “no es sostenible” y dijo que “los números no dan para sostener las competencias asumidas por la Comunidad de Madrid, por lo que se hace imprescindible realizar una profunda reforma fiscal que garantice la sostenibilidad del sistema”. MEJORAR LA VIDA DE LA GENTEAdemás, añadió, es necesario “mejorar, de forma inminente, la vida de la gente que vive en esta región, que sigue siendo una de las más desiguales de Europa, a pesar de su enorme potencial". A su juicio, "Madrid tiene riqueza, pero la riqueza, como el humo, siempre sube hacia lo alto donde habitan los potentados”. La portavoz de la formación morada planteó “corregir los desequilibrios sociales para mejorar nuestro Estado de bienestar, para lo que es imprescindible apostar por unos servicios públicos de la mejor calidad”.Tras manifestar que “este Madrid del Gobierno del PP no es el nuestro”, se pronunció a favor de “un Madrid fundamentado en la igualdad de oportunidades, en la justicia social, y en los servicios públicos, y que no deje atrás a nadie”. Ruiz-Huerta planteó dedicar los recursos a fortalecer los servicios públicos, recuperando la capacidad de actuación que tenían antes de los recortes de 2009, y a realizar inversiones públicas en un profundo cambio del modelo productivo, que huya de las trampas de las burbujas especulativas”. También defendió un “plan ambicioso de modificación de la estructura empresarial de la Comunidad de Madrid”.La portavoz de Podemos en el parlamento madrileño aseguró que ”existe otro Madrid diferente” y dijo que ”no se trata de una utopía, sino de gestionar bien los recursos para mejorar la vida de los madrileños, y plantear un proyecto a largo plazo”.