El Congreso, sin ERC ni Ciudadanos, avala la comisión sobre el modelo de Estado planteada por el PSOE

Etiquetas

Los grupos deberán pactar su composición en próximos fechas, pero no se pondrá en marcha antes del referéndum

Todos los grupos del Congreso, salvo ERC y Ciudadanos, han avalado este martes en la Junta de Portavoces la propuesta del PSOE para crear una comisión parlamentaria que analice la situación en Cataluña en el marco de un estudio más amplio sobre el modelo autonómico y su necesaria modernización.

El pronunciamiento de la Junta de Portavoces era necesario para que la Mesa del Congreso apruebe la creación de esta comisión, lo que está previsto que haga la próxima semana. A partir de ahí, los grupos deberán pactar la composición del nuevo órgano, pero se da por hecho que no se creará antes del 1 de octubre.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, tanto el portavoz del PP, Rafael Hernando, como la del PSOE, Margarita Robles, han dado por hecho el apoyo de Ciudadanos a esta iniciativa, aunque a la vez, el presidente del partido naranja, Albert Rivera, anunciaba ante su grupo parlamentario su rechazo a la misma.

"No vamos a participar de pasteleos con los que están dando un golpe a la democracia, no vamos a apoyar la comisión. Si el PSOE rectifica y quiere reformar la Constitución para mejorarla, aquí estamos, pero si buscan inventos y pasteleos, ahí no nos van a encontrar", ha aseverado Rivera.

De su lado, ERC se ha abstenido porque, a su juicio, sería "indigno" no dar pie a un debate de esas características en el Congreso, pero ha insistido en que no asistirá a la comisión porque los independentistas catalanes tienen "memoria". "Estamos hartos de pagar fantas a tantísima gente y es absurdo a estas alturas crear una comisión de estudio de no sé qué", ha manifestado su portavoz adjunto en el Congreso, Gabriel Rufián.

En rueda de prensa, la portavoz socialista ha destacado que, pese a su abstención, los portavoces de ERC se han mostrado "respetuosos" con la propuesta y se ha felicitado por el amplio apoyo que ha cosechado la comisión.

PSOE: UN ÉXITO DE LA DEMOCRACIA

"El PSOE lo ha puesto sobre la mesa, pero esto es un éxito para la democracia en su conjunto", ha comentado la portavoz socialista, quien ha resaltado que se avale por un foro de diálogo "en estos momentos de confrontación". "Los ciudadanos tienen que saber que aquí se va apostar por la vía del diálogo, el entendimiento y el debate, que son la forma de resolver los problemas", ha añadido.

Para el PP, la comisión parlamentaria es "un marco de diálogo adecuado y oportuno" ante los "desafíos" del independentismo y debe servir para analizar asuntos muy importantes como el fun cionamiento del Título VIII de la Constitución. "No tiene que ver con el 1 dee octubre, es algo más profundo", hja subrayado Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular.

Eso sí, ha dicho lamentar el "gravísimo error" de ERC, "uno más", de desmarcarse de la comisión y negarse a participar: "Entiendo que pretendan diferenciarse, pero es un gravísimo error, sostiene el PP.

Desde en Comú Podem han garantizado el apoyo de su grupo confederal a la propuesta del PSOE, pero no sin antes criticar que se trata de una iniciativa que ellos ya presentaron en enero, como ha recordado su portavoz, Xavier Domènech.

"Esta propuesta era la que hicimos nosotros en enero, en ese momento el PSOE no la veía claro, y ahora han presentado la suya. Le damos apoyo, pero empieza a ser una práctica un poco preocupante que el PSOE coja propuestas nuestras que están bien y en vez de apoyar las nuestras, esté constantemente presentándolas como suyas, pero evidentemente vamos a apoyar, todo lo que sea construir espacios de diálogo, es positivo", ha enfatizado.

TODO POR EL DIÁLOGO

También el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha verbalizado su respaldado la iniciativa socialista y ha reafirmado su compromiso de participar en ese órgano. "A pesar de las provocaciones y vulneraciones de derechos, vamos a insistir en la necesidad de diálogo político", ha explicado.

El PNV ha votado a favor de la comisión porque el diálogo es "más necesario que nunca para solucionar un problema político". Eso sí, el portavoz, Aitor Esteban, ha dejado claro que discrepan del planteamiento del PSOE. "Si lo que se pretende es hacer una reflexión genérica sobre las autonomías vamos a errar el tiro y no vamos a buscar soluciones para un problema nacional como es el catalán", ha avisado.