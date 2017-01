Cospedal comprende que Cifuentes lleve al Congreso del PP las primarias y dice que ganará la propuesta con más apoyos

Etiquetas

Critica que se está equiparando la propuesta de Cifuentes con las primarias de otros partidos cuando "no es igual"

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, comprende que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, vaya a llevar al Congreso Nacional del PP su propuesta de primarias para elegir al líder del partido porque "siempre ha defendido" ese tipo de elección. Tras recalcar que ella no comparte ese sistema, ha indicado que el PP es un partido "abierto" y que si hay diferentes propuestas "habrá que conjugar la que concierte mayor numero de adhesiones".

Así se ha pronunciado Cospedal en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la propuesta de primarias de Cifuentes que estos días ha agitado el Partido Popular, si bien la presidenta madrileña ha subrayado que su enmienda no es un reto ni un desafío a Mariano Rajoy.

Cospedal ha dicho que se "cree" esas palabras de Cifuentes y ha confesado que ambas han hablado "estos días". "Yo la creo, creo que desde su posición como presidenta de la gestora del PP de Madrid siempre ha defendido un tipo elección del presidente. No es el que yo comparto en términos absolutos. Lo sabe todo el mundo y yo también lo he dicho con claridad", ha apostillado.

En este sentido, la 'número dos' del PP ha señalado que ella es partidaria de la doble vuelta porque cree en la "democracia representativa", tal y como ocurre en el Parlamento español. Según la propuesta que ha elaborado el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, todos los militantes puedan votar a los candidatos en una primera ronda y que luego la segunda vuelta se realiza en el congreso del PP con los compromisarios.

EL PP, "UN PARTIDO ABIERTO"

Cospedal ha señalado que "todos" pueden presentar enmiendas a las ponencias del congreso, algunas se aceptan y en otras se "hacen transacciones". "Mi partido es un partido abierto. Hay algunos que lo dicen y no lo practican, pero en el mío lo practicamos. Y se pueden presentar enmiendas, se puede hablar de esas enmiendas y se puede llegar a fórmulas transaccionales", ha resaltado.

En el caso del PP valenciano que dirige Isabel Bonig, ha señalado que también van a plantear una enmienda sobre el método de elección del presidente del partido pero "no es exactamente la misma" que el PP madrileño, si bien ha querido precisar que la enmienda de Cifuentes no es equiparable a las primarias que han planteado otras formaciones como el PSOE. "Lo están equiparando y no es igual ni mucho menos", ha exclamado.

Dicho esto, ha asegurado que no le preocupa que se presenten enmiendas y se abra un debate y ha agregado que si hay varias propuestas "habrá que conjugar la que concierte mayor número de adhesiones". "No me preocupa en absoluto. Creo que es bueno que se debatan las cosas, mejor dentro del partido que fuera", ha concluido.