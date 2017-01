Egibar cree que hay que promover "iniciativas concretas" en el Congreso para lograr el acercamiento de los presos

Etiquetas

Destaca que "faltan piezas en el puzle" para que el PNV pueda participar oficialmente en la manifestación por los reclusos

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, cree que hay que promover "iniciativas concretas", sobre todo en el Congreso de los Diputados, para lograr el acercamiento de los presos de ETA y el fin de "la excepcionalidad" en la política penitenciaria. Además, ha destacado que "faltan piezas en el puzle", como una reflexión autocrítica de ETA y de "actores políticos de la izquierda abertzale", para que los jeltzales puedan participar oficialmente en la manifestación por los reclusos que se celebra anualmente.

En declaraciones realizadas en la tertulia 'El Parlamento de las ondas' de Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Egibar ha afirmado el PNV no participa en la marcha "como sigla o formación política", pero es partidario del acercamiento de presos y del fin de la dispersión.

En este sentido, ha recordado que los jeltzales promueven "la derogación de toda la excepcionalidad que inspira y desarrolla la política penitenciaria" y creen en "la aplicación flexible" del reglamento penitenciario a los presos enfermos graves o incurables. "Estamos también en contra de que se castigue injustamente a los familiares", ha añadido.

AUTOCRÍTICA

No obstante, ha apuntado que su partido piensa que "ETA también tiene que hacer su propia reflexión autocrítica, no delegando la responsabilidad en los presos". "Hay actores políticos de la izquierda abertzale que también pueden hacer lo propio, juzgando, desde la perspectiva política, si se quiere, no tanto desde la estricta y puramente ética, pero hablar de lo que ha sido el reciente pasado", ha manifestado.

Por ello, ha dicho que "toda esa serie de pronunciamientos quizá no pueden producirse a la vez, simultáneamente, pero es evidente que faltan piezas de ese puzle para que el PNV pueda participar directamente". Además, ha indicado que, para que se modifique la política penitenciaria, hay promover "iniciativas concretas aquí y, sobre todo, en el Congreso de los Diputados".