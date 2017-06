Iñaki Arriola no se presentará a la reelección como secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa

Etiquetas

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Iñaki Arriola, ha tomado la decisión de no presentarse a la reelección. El anuncio lo ha realizado esta tarde en el Comité Provincial Extraordinario que se ha reunido en la Casa del Pueblo de San Sebastián.

Según ha informado el PSE-EE, Arriola ha dicho que cree que, tras nueve años como secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, ha llegado el momento del relevo. Al frente de la dirección del PSE-EE de Gipuzkoa desde mayo de 2008, ha decidido que ha llegado el momento de "ceder el testigo" a otro compañero de la formación, una decisión que lleva meditando "un tiempo".

El también consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha hecho un resumen de sus casi 10 años al frente de los socialistas guipuzcoanos, ha agradecido el apoyo que ha tenido durante todos estos años por parte de la militancia socialista y ha puesto el acento en la unidad del PSE-EE de Gipuzkoa como el "gran valor que ha permitido al Partido, en tiempos convulsos, mantener cotas de respaldo electoral, gestionar importantes alcaldías en el Territorio y lograr una amplia representación municipal en muchos ayuntamientos y en las Juntas Generales".

"Ahora el PSE-EE de Gipuzkoa tiene que centrarse en la preparación de las próximas elecciones municipales y forales, y sé que mi responsabilidad de gestión en el Gobierno vasco no me permitiría poder realizar esa labor con toda la intensidad y dedicación que creo es necesaria. Por eso, ahora lo que me corresponde es ayudar a un secretario general que asuma la dirección del partido en Gipuzkoa", ha indicado, para concluir que está convencido de que el PSE-EE de Gipuzkoa seguirá unido y elegirá a "la mejor persona" como nuevo o nueva secretaria general.