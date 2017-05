Joaquín Juste, nuevo presidente provincial del PP en Teruel con el 95% de los votos

Etiquetas

Joaquín Juste ha sido elegido este sábado, 20 de mayo, nuevo presidente provincial del Partido Popular (PP) en la provincia de Teruel con el 95,08 por ciento de los votos. De esta forma, sustituye a Carmen Pobo, que ha ocupado este cargo durante los últimos nueve años.

Esta elección se ha realizado durante el XII Congreso Provincial del PP en Teruel que ha tenido lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital turolense. En la clausura del acto han participado el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, y el presidente del partido en Aragón, Luis María Beamonte.

En su discurso, Joaquín Juste ha puesto el foco en la despoblación como uno de los principales retos de la provincia. Al respecto, ha resaltado que "la única forma de acabar con ello es con actividad económica", a lo que ha añadido que hay "una deuda moral" con los pueblos que debe ser saldada "a través de inversión e incentivos".

Ha afirmado que Teruel necesita propuestas para afrontar la despoblación: "Este problema se ataja con medidas reales y efectivas para ponerle freno, pero también mostrando al exterior que no somos un territorio pesimista, sino cambiando el discurso a un tono optimista, junto con actuaciones que me comprometo a impulsar, como incentivar la actividad económica, extendiendo la banda ancha y defendiendo medidas fiscales que beneficien a los habitantes en el medio rural".

POTENCIALIDADES

Juste ha recalcado que cree en las potencialidades de la provincia y ha aseverado que el PP de Teruel será "reivindicativo" para apostar por "la rehabilitación integral de la línea férrea Zaragoza-Teruel-Valencia, la inversión en la N-232 para su conversión en la A-68, la reforma de la N-330 y la 211 y el apoyo a los sectores primario secundario y terciario". También se ha referido al Fondo de Inversiones de Teruel, del que ha subrayado que está "seguro" con el PP y que se trata "de un compromiso moral y de justicia".

Por otra parte, ha criticado el "nulo apoyo" a Teruel del Gobierno de Aragón, del Partido Socialista y "del resto de fuerzas de la izquierda". Lo ha ejemplificado con la reducción presupuestaria para la construcción del Hospital de Alcañiz, con la situación de la minera y de la agricultura agrícola, las dotaciones presupuestarias "escasas" para las comarcas o la "nula" inversión en carreteras".

"Nunca contarán con nuestro apoyo para paralizar por criterios ideológicos la construcción del Hospital de Alcañiz, ni para reducir una partida presupuestaria ya de por sí exigua. Con la Sanidad de los turolenses no se juega y mucho menos se negocia", ha advertido, al tiempo que ha reiterado que de no ser por el "pésimo, sectario e incompetente Gobierno de Aragón, el centro bajoaragonés llevaría dos años construyéndose y el Hospital de Teruel no estaría durmiendo el sueño de los justos".

MINERÍA

Sobre la minería, Joaquín Juste ha insistido en que para el PP el carbón turolense forma parte "indispensable e irrenunciable" del mix energético. "La central térmica de Andorra es fundamental para garantizar el suministro a nuestro país y la reindustrialización de nuestras cuencas mineras es un objetivo ineludible para el desarrollo y futuro de nuestros pueblos".

En este punto, ha lamentado que la situación del sector de la minería es consecuencia de la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, que puso "fecha al cierre" a las centrales y que propició que Endesa pasara "a manos italianas".

En materia agrícola, Juste ha reclamado una Política Agraria Común "justa para la provincia" de Teruel. Ha abogado por hacer de la agricultura, la ganadería, la agroindustria, la logística y el turismo "pilares esenciales para el desarrollo" de la zona.