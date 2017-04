Laso: "Nunca tuvimos la sensación de tener el partido resuelto"

Etiquetas

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, aseguró que su equipo nunca tuvo "la sensación de tener el partido resuelto" tras la victoria en el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga ante Darussafaka Dogus (83-75), en el que los blancos tuvieron que remontar un "inicio frío" frente a un conjunto turco que "no le pierde la cara al partido en ningún momento".

"El marcador por cuartos lo muestra bastante claro. Nunca tuvimos la sensación de tener el partido resuelto. Fue un inicio muy frío, en el que nos costó entrar y nos faltó agresividad. Ellos jugaron cómodos y tuvieron acierto, lo que les permitió abrir una brecha que nos obligó a ir remando durante mucho tiempo", señaló el técnico madridista.

"Nos ha faltado energía, hemos salido a verlas venir (entre comillas) y ha coincidido con su gran acierto. La sensación era que íbamos detrás de ellos y eso no me gusta. Somos un equipo que debe imponer su juego y al principio no lo hemos hecho. Pero hay otros partidos que empezamos bien y luego bajamos", afirmó respecto al mal inicio de choque de los merengues.

Un mal arranque que se solventó tras los primeros quince minutos, coincidiendo con la aparición de Llull. "En el segundo y tercer cuarto lo hicimos bien, leímos las acciones defensivas y ofensivas y llegamos con una ventaja al final que ha sido suficiente para sacar la victoria", dijo.

En cuanto a los cambios que debe proponer el míster para afrontar el segundo envite de este viernes ante los turcos, Laso reconoció que necesitan "jugar mejor, eso seguro". "Con una energía más alta e involucrar al público, al que le costó transmitir lo que nosotros tampoco transmitíamos", mencionó.

"Lo primero que hay que cambiar es la sensación de que todo el mundo te da por favorito, un 'play-off' es muy duro porque juegas contra uno de los mejores equipos de Europa. El partido nos lo ha enseñado, habrá cosas y detalles diferentes, aspectos que debemos mejorar, pero primero tenemos que transmitir cosas concretas de cara a mejorar en la eliminatoria", continuó.

Sobre el cuadro de David Blatt, el técnico del Real Madrid alabó sus cualidades y especialmente "su habilidad en el uno contra uno". "Tiene muchos jugadores capaces de anotar, pero nunca tuvimos la sensación de tener el partido resuelto y nos vamos con la obligación de jugar mejor el próximo partido", subrayó.

En el apartado individual, el técnico del Real Madrid quiso valorar el encuentro de Draper y Thompkins. "Los dos han hecho un gran partido. Tengo la suerte de contar con 14 jugadores y siempre espero lo mejor de ellos. Sé que aparecen en cualquier momento. La energía de Draper ha sido clave, y de Thompkins su posición nos ha dado mucho balance en el juego. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante esta eliminatoria", sostuvo.

Por último, quiso despejar las dudas de una posible recaída en sendas lesiones de Reyes y Nocioni al no formar parte ni siquiera del banquillo madridista este miércoles. "No tenían problemas físicos ninguno, ha sido decisión mía. Los dos están preparados en cualquier momento y si tengo que tirar de ellos van a responder de una manera magnífica. No quiero centrarme en individualidades, quiero que el equipo saque los partidos y de lo mejor de sí", concluyó.