Monedero afirma que a Errejón le falta "carisma" para liderar Podemos y por eso quiere a Iglesias de "florero"

El confundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ha afirmado este jueves que el secretario Político del partido, Íñigo Errejón "sabe que no puede competir con Pablo Iglesias porque tiene el carisma que a él le falta", y le ha acusado de querer un secretario general "florero" y "sin atribuciones" para poder controlar la formación.

"Y Pablo le ha dicho: yo no soy un florero", ha asegurado Monedero, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, para defender la decisión del actual secretario general de Podemos de dimitir si este fin de semana se impone en la Asamblea Ciudadana del partido la lista y documentos de Errejón, que ha insistido en que no quiere liderar la formación morada.

Según Monedero, Errejón y sus afines han decidido "no confrontar a Iglesias" pero plantean en los documentos que llevan a Vistalegre II "una secretaría general disminuida con limitación temporal en el cargo y la imposibilidad de que el líder del partido pueda elegir "a su propio equipo".

El cofundador de Podemos, que apoya a Iglesias, también ha desacreditado al sector 'errejonista' del partido, al que reprocha haberse "enamorado en exceso" del parlamento y olvidar a los "más desfavorecidos" desde que el partido entró en el Congreso de los Diputados.

"No te voy a decir nombres, pero hay gente en Podemos que ha variado profundamente su forma de vestir. Mirad en el parlamento, hay un antes y después", ha señalado Monedero.

Además, ha acusado al equipo de Errejón de haber planteado que Podemos permitiera un Gobierno del PSOE y Ciudadanos, también el de la socialista Susana Díaz en Andalucía tras las elecciones de 2015 en esta comunidad.

"La primera discusión que tuve con Errejón fue si darle o no el gobierno a Susana Díaz. Pascual --exsecretario de Organización de Podemos-- y Errejón lo defendían y su argumento era que necesitábamos ofrecer una imagen de hombres de estado que se sacrifican por la estabilidad institucional", ha asegurado.

LA PUGNA EN PODEMOS, UN "CULEBRÓN VENEZOLANO"

A pesar de lanzar estas acusaciones, Monedero se ha mostrado convencido de que tras la celebración de Vistalegre II el partido sabrá "trabajar junto", aunque lo ha dicho de nuevo con reproches dirigidos al sector 'errejonista'.

"Cuando Errejón, Pascual o Tania no tengan más que rascar --aludiendo a puestos orgánicos-- nacerá un Podemos nuevo", ha afirmado Monedero, que ha calificado como "pueriles" los "insultos" que han recibido personas del entorno de Iglesias como Rafael Mayoral en los últimos días.

"No puedo negar la influencia bolivariana porque esta semana hemos protagonizado un culebrón venezolano", ha ironizado el cofundador de Podemos para referirse al cruce de acusaciones entre las distintas familias del partido, aunque ha comparado esta situación con los primeros pasos de otras formaciones políticas.

"No nos acordamos de los comienzos del PSOE y del PP, pero no fueron amables", ha señalado Monedero, que atribuye la pugna interna actual a tres años "de mucho trabajo personal" que ha impedido "clarificar antes" las diferencias dentro del partido.

"YO IBA A SER ALCALDE DE MADRID"

Por otro lado, Monedero ha asegurado que durante varios días fue el candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid para las elecciones municipales de 2015, señalando que tanto Iglesias como Errejón le intentaron convencer para que diera el paso.

"Yo iba a ser alcalde de Madrid, pero no quise presentarme a la alcaldía, entendí que no tengo mucho afán de poder", ha explicado Monedero, que considera su gesto como "un buen mensaje a la ciudadanía" por el hecho de que "un fundador de Podemos no se vuelva loco por el poder".

Sin embargo, no ha renunciado a aceptar algún día un cargo institucional. "En el corto plazo no tengo ningún interés, pero si alguien me reclamara algo no sé hasta cierto punto si diría que no", ha deslizado.