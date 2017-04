Muñoz (ELA) acusa al Gobierno de Urkullu de ser muy antisindical

Etiquetas

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha advertido de que, "en democracia", el lehendakari "no puede poner límites a la acción de un sindicato", y ha insistido en que "el Gobierno de Iñigo Urkullu es muy antisindical". Además, ha defendido la "alianza" con LAB para "fortalecer un sindicalismo de contrapoder" y hacer frente a "la agresividad" de los "adversarios".

En una entrevista publicada en el último número de la revista interna de ELA, Landeia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Muñoz ha asegurado que el sindicato no hace "nada que no deba hacer un sindicato" y que no haya hecho "antes para 'molestar' al PNV", cuyos dirigentes han censurado su actuación. Según ha manifestado, la central ha ejercido su "derecho a proponer alternativas" y ha pedido a los partidos "que no tomen decisiones que aumenten las desigualdades sociales".

El dirigente sindical ha recordado las críticas que recibe la organización cuando "habla de fiscalidad", realiza "propuestas en política presupuestaria" u "organiza a las mujeres de residencias para dignificar sus condiciones de trabajo".

Tras reiterar que esto es "inaceptable", ha apuntado que los responsables políticos "solo piden a ELA que se calle". "El problema no es que hagamos política, es que la política que hacemos no les gusta", ha dicho.

En su opinión, "esa forma de hacer política" refleja "una gran intolerancia con los espacios organizados que existen en la sociedad y que ellos no controlan".

"No los toleran. No quieren una sociedad organizada, articulada. Las organizaciones que estructuran los intereses sociales limitan al poder político y económico, y no les gusta. Por eso nos combaten", ha explicado. Además, cree que, frente a "la autonomía política y financiera" de ELA, "prefieren relaciones clientelares y subordinadas".

IZQUIERDA ABERTZALE

Adolfo Muñoz ha admitido que pidió a la izquierda abertzale que no apoyara los Presupuestos vascos, algo "normal" porque, si las Cuentas "tienen alternativa, se debe reflejar en la oposición política para que esas referencias no se diluyan".

Según ha recordado, ELA pretende "un cambio en las políticas públicas" y eso "no se puede hacer si no se aborda en serio, por ejemplo, la fiscalidad", algo que "no contemplaba el acuerdo en la Diputación de Álava entre PNV y EH Bildu".

A su juicio, "probablemente", el PNV "llegó a pensar que los partidos en el Parlamento, todos, aceptarían moverse en los límites cada vez más estrechos de su política neoliberal". "Si logra que eso sea así, sería una catástrofe para las políticas alternativas", ha advertido.

El secretario general de ELA considera que "a las políticas neoliberales hay que hacerles oposición", y al Gobierno vasco "no le gusta lo más mínimo que plantee los debates que plantea y que ellos quieren esconder".

Muñoz ha manifestado que la fiscalidad es "un tema político de primera magnitud" y ha mostrado su hartazgo con "la opacidad con que toman las decisiones". "Las Haciendas y el Gobierno Vasco imponen una fiscalidad muy favorable a las rentas altas, de capital y empresariales. ELA exige que la fiscalidad sea un tema central en la agenda política", ha dicho.

Por otra parte, ha asegurado que "no es verdad" que no existan recortes en los Presupuestos vascos, y ha indicado "los mismos recortes que se han hecho en el Estado se hacen aquí". "Y algunos que el Estado ha corregido, no se ha solucionado aquí", ha añadido.