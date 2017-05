MADRID. LA OPOSICIÓN PIDE QUE CIFUENTES COMPAREZCA EN 2 DE JUNIO EN LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN

Etiquetas

La Mesa de la comisión que investiga la corrupción política en la Asamblea de Madrid aprobó hoy, pese al rechazó del PP, pedir la comparecencia de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para el 2 de junio, para tratar el asunto del contrato supuestamente irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid con el empresario Arturo Fernández.Esta iniciativa, registrada por Ciudadanos, PSOE y Podemos, no será definitiva hasta que dé el visto bueno la Mesa de la Asamblea.El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, pidió la comparecencia de Cifuentes porque "lo que ha explicado en rueda de prensa y lo que ha explicado a través de redes sociales que lo explique aquí, que es donde tiene que explicárselo a los madrileños”. “Que nos explique si conocía o no la financiación irregular de su partido, si recibió instrucciones de algún dirigente o exdirigente del PP; en definitiva, que nos explique por qué aparece su nombre reflejado en un informe de la Guardia Civil, ratificado ayer mismo en un segundo informe", añadió.El portavoz del PP, Enrique Ossorio, dijo que para la comparecencia de Cifuentes “primero habría que habilitar ese día por parte de la Mesa de la Asamblea y por supuesto que la presidenta está dispuesta a acudir”. Asimismo, criticó la “sorprendente” manera de actuar de la oposición que lo hace “a golpe de noticia, sin ninguna planificación".El diputado socialista José Manuel Franco dijo que es “urgente” que Cifuentes “dé explicaciones a todos los madrileños de lo que está pasando”.Finalmente, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, dijo que la comparecencia de Cifuentes servirá para "poner luz y taquígrafos a lo que ella está diciendo estos días, que ella no ha cometido ninguna irregularidad, que todo esto es una campaña de desprestigio".