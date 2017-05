MADRID. PODEMOS: EL PSOE TIENE QUE “ELEGIR ENTRE SEGUIR MANTENIENDO A CIFUENTES COMO PRESIDENTA O VOTAR SÍ A LA MOCIÓN DE CENSURA”

Etiquetas

(AVISO: estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden obtenerse llamando a los teléfonos 915450110 o 667154701). La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha expuesto en un encuentro informativo con Servimedia las razones de la moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y ha hecho un llamamiento al Grupo Socialista para que vote a favor de esta iniciativa, una vez que ya está descartado que la presenten juntos.“Les hemos tendido la mano para que impulsen con nosotros la moción de censura”, señaló, para agregar que los socialistas madrileños “ya han dicho claramente que no lo ven. Por tanto esta es una opción descartada, porque ellos mismos la han descartado, y lo único que cabe es seguir dialogando para que voten sí a la moción”.“El PSOE está en una disyuntiva en la que tiene que elegir si va a seguir manteniendo a Cifuentes como presidenta de la Comunidad, una presidenta que está bajo sospechas de haber cometido unos posibles delitos de cohecho y malversación y haber incurrido en gravísimas irregularidades, o si va a votar una candidata alternativa de una formación como Podemos con un programa de gobierno que creo que comparten en una amplísima parte”, consideró.Añadió que Podemos tomó la decisión de presentar una moción de censura “cuando conocimos la noticia de la detención y entrada en prisión del expresidente regional Ignacio González”, al considerar que “había que ir un poco más allá y ser más contundentes en las respuestas a la corrupción que inunda la instituciones madrileñas gobernadas por el PP”.Ruiz-Huerta indicó que, tras consultar a los inscritos de Podemos, trataron de hablar con los distintos grupos parlamentarios, conscientes de que “sin su apoyo no es posible construir una mayoría alternativa al PP”.Respecto a Ciudadanos, afirmó que “se negó a sentarse a hablar con nosotros”, lo que considera una “demostración clara” de que esta formación “ha venido para sostener al PP y que nada cambie”.EL PSOE COMPARTE DIAGNÓSTICORespecto al PSOE de Madrid, informó de que se reunieron con la secretaria general de esta formación, Sara Hernández, y “nos dijeron que aunque comparten el diagnóstico de la gravedad de la situación, no estaban de acuerdo en esta solución de Podemos porque consideran que presentarla y no ganarla podía suponerles un desgaste”.Podemos confía en que tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, “las cosas cambien”, porque “supone una contestación contundente de las bases en contra del aparato del viejo PSOE y de la vieja política basada en la gran coalición de intereses entre los viejos partidos del régimen: PP y PSOE”.Por otro lado, se mostró molesta por el hecho de que Cifuentes no debata con ella la citada moción de censura y deje esta tarea al portavoz popular, Enrique Ossorio.A su juicio, Cifuentes no debatirá con ella porque “menosprecia la moción y está muy nerviosa, a pesar de que diga que camina por la vida con la cabeza bien alta”.“Todo esto demuestra que está contra las cuerdas por primera vez”, dijo refiriéndose a Cifuentes, quien, en su opinión, “no representa en absoluto un nuevo PP”.