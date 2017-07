Podemos emplaza a IU a una reunión para "construir una alternativa de Gobierno con voz propia"

Etiquetas

Da por hecho que el Gobierno de Fernández es ya incapaz de revertir su aislamiento

El secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha emplazado al coordinador general de IU Asturias, Ramón Argüelles, a mantener una reunión para poner la primera piedra de "una alternativa de Gobierno" y con "voz propia". El responsable del partido morado da por hecho que el Gobierno socialista autonómico "está anclado en su pasado" y es "incapaz de revertir su aislamiento".

Ripa ha enviado a Argüelles, y posteriormente a los medios de comunicación, una carta en la que responde a la que previamente le envió el líder de IU proponiendo la creación de un bloque de 14 diputados que fuerce al Gobierno del PSOE (que cuenta con otros 14 parlamentarios en la Junta) a dar un "giro a la izquierda".

El cruce de misivas coincide con otra correspondencia, en este caso por parte del presidente autonómico, Javier Fernández, que invitaba a ambas fuezas a una negociación para consolidar una mayoría de izquierdas en Asturias.

Sin embargo, el tono de la carta de Ripa parece descartar cualquier acuerdo de Gobernabilidad con el PSOE. "No vamos a esperar más a quienes se niegan a escuchar a la mayoría social. No se puede doblar el brazo de quien siempre está dispuesto a apoyarse en el PP para esquivar el pulso. No se pueden arrancar concesiones de quien prefiere a Rajoy antes que explorar la vía del cambio", señala en referenci al PSOE.

Así, se dirige a Argüelles para decirle el diálogo entre IU y Podemos "no puede girar en torno a propuestas incumplidas del PSOE, algunas de las cuales no encajan con nuestro programa o no compartimos su orientación política". Le emplaza en este sentido a buscar "una fecha para mantener una reunión en la que podamos hablar de éstas y otras cuestiones, y que a su vez podamos abrir el debate a nuestras respectivas organizaciones y a la sociedad civil".

Ripa invita al líder de IU a "fijar esa reunión en la que podamos explorar el camino hacia una alternativa que dé por extinta la vía de adoptar un rol subordinado ante el bipartidismo imperante en Asturies, una alternativa con voz propia.

"Podemos ser mayoría, y podemos construir una alternativa de Gobierno que redirija todas las energías de Asturies hacia un mayor progreso social y hacia una recuperación económica que aproveche los enormes recursos de nuestra tierra", comenta Ripa. Y advierte: "no vamos a esperar más por aquellos que ya han elegido ponerse de parte de los mismos de siempre".

ESCEPTICISMO SOBRE EL REFERÉNDUM DE IU

Ripa ha mostrado también sus dudas sobre el significado del último referéndum celebrado por la militancia de Izquierda Unida, en el que la inmensa mayoría de votantes optó por mantener mantener el nombre de la coalición en una futura coalicióin electoral autonómica, y rechazar por tanto la fórmula Unidos Podemos.

"Sabemos de posiciones provenientes de Izquierda Unida de Asturies que dan por muerta la fórmula de Unidos Podemos. El referéndum que habéis celebrado recientemente parece haber dado como resultado una postura crítica con ese formato de confluencia. Sería precipitado interpretar que eso implica que dais por enterrada la confluencia con Podemos o la colaboración electoral a nivel autonómico", ha opinado Ripa.

Por último, Ripa reconoce que "hubiera preferido" que la carta de Argüelles le llegase "con anterioridad a su envío alos medios de comunicación", lo cual sí ha ocurrido con la del secretario general de Podemos.

No obstante, acaba mostrándose "convencido de que podemos poner la primera piedra de la alternativa que Asturies necesita".