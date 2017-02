EL PP RECUERDA QUE A RAJOY LE GUSTA RENOVAR “POR ADICIÓN” Y QUE UTILIZARÁ SU “BUEN OJO” PARA DAR “A TODO EL MUNDO SU SITIO”

Etiquetas

- El líder del PP no da pistas en el Comité de Dirección sobre el futuro de su actual equipo. El Partido Popular expresó este lunes su confianza en el “buen ojo” del presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, para decidir cuál será el equipo que le acompañe a partir del XVIII Congreso Nacional y aseguró que su líder es una persona a la que le gustan “las renovaciones por adición” y siempre trata de “dar a todo el mundo su sitio”.Así lo expresó en rueda de prensa en la sede nacional del partido el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, tras la reunión del último Comité de Dirección que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, antes del cónclave nacional que se celebrará este fin de semana, y cuando sigue sin saberse si María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa, seguirá al frente de la Secretaría General. “No tenemos ninguna información y, además, es lo habitual”, dijo preguntado por si Rajoy dio alguna pista sobre el futuro de su actual equipo. No obstante, subrayó que el presidente “es una persona de renovaciones por adición, de intentar dar a todo el mundo su sitio y de intentar hacer equipos en los que se compense la experiencia con la renovación y el equilibrio territorial con la capacidad sectorial” de cada dirigente.En cualquier caso, remarcó que el PP “acierta al no hacer debates sobre personas” y añadió que es una facultad “personalísima” de Rajoy decidir quién le acompaña en su candidatura, en la lista de vocales, y luego decidir la estructura orgánica con los puestos concretos de cada persona. “Decidirá lo mejor para el partido”, aseguró Casado."A LO QUE DIGA EL PRESIDENTE"Sobre su futuro en concreto, Casado apuntó que estará “a lo diga el presidente”, aunque reconoció que le “encanta” lo que está haciendo en este momento. Además, reconoció que desconoce si se ha llegado o no a algún acuerdo sobre la acumulación de cargos, un tema sobre el que hay decenas de enmiendas.Explicó que a cuatro días del Congreso todos los coordinadores y ponentes siguen intentando llegar “a los acuerdos que se pueda” para incorporarlos a sus textos de las ponencias, de tal forma que lo que se apruebe en el Congreso sirva para cimentar la actividad política del partido de cara a los próximos años. Aunque recordó que en principio los coordinadores no están comentando las enmiendas concretas por “respeto” a los compromisarios, sí dijo que se está intentando llegar a una transaccional en la enmienda que reclama el derecho al voto en conciencia en aquellas propuestas que afecten a cuestión éticas o morales. En su opinión, este debate va en la línea de lo que su partido defiende: “El PP es y tiene que seguir siendo la casa común del centro derecha” en España, de tal forma que “todo el que no se sienta de izquierdas” encuentro su “sitio” en esta formación.Sin embargo, dijo que “en cuestiones que pueden tener debates profundos y de calado probamente el Congreso Nacional no sea el mejor sitio” para su debate. En este sentido, se ha referido, por ejemplo, a las diferentes posiciones existentes en el partido en torno a la gestación subrogada. A su juicio, en el cónclave nacional se podrá “buscar un posicionamiento común a estas realidades que suscitan debate”, pero al final se tendrán que concretar en el Parlamento, en los comités bioéticos y asambleas legislativas.Asimismo, recordó que el Congreso comenzará este viernes con el informe de gestión de la secretaria general y los informes de los portavoces parlamentarios. Además, adelantó que el sábado participarán Manfred Weber, presidente del PPE, y Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo. CIEN DÍAS DE GOBIERNOCasado también hizo un balance “muy positivo” de los cien primeros días de Gobierno que, según defendió, se han caracterizado por “la tolerancia y el diálogo”. “Han sido unos meses volcados en lo principal, los españoles y, en especial, los que peor lo están pasando”, enfatizó.Destacó que ahora “España se muestra como un socio fiable y con estabilidad política y un modelo inclusivo social del que podemos estar muy orgullosos” y añadió que su partido quiere “una legislatura larga” para que dé tiempo a apuntalar todas las políticas comprometidas en el programa y que los votantes respaldaron y para alcanzar “los consensos básicos en esas propuestas de pactos de Estado”.